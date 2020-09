16:20 Uhr

Fridays for Future: Klimaaktivisten schwingen sich auf die Räder

Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ fand in Augsburg eine Klimademo der Bewegung Fridays for Future statt.

In Augsburg und vielen anderen Städten gehen Klimaaktivisten auf die Straße. Bei einer Fahrraddemo trotzen sie dem Regen.

Augsburger Klimaaktivisten haben sich am Freitagnachmittag am weltweiten Klimastreik beteiligt. Die Mitglieder von Fridays for Future hatten zu einer Fahrraddemo aufgerufen, die unter dem Motto „Kein Grad weiter“ stand. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Form des Protests gewählt, um Abstände gut einhalten zu können.

Fridays for Future: Klimademo unter dem Motto „Kein Grad weiter“

6000 Menschen – wie im vergangenen Jahr bei der weltweiten Veranstaltung – konnten allerdings in diesem Jahr in Augsburg nicht mobilisiert werden. (AZ)

