Für diese leer stehenden Geschäfte sucht die Stadt Augsburg neue Mieter

Plus Im Umfeld des Rathausplatzes in Augsburg wurden vier Läden frei. Die Stadt sucht nun nach Nachmietern. Mehrere Interessenten haben sich bereits angemeldet.

Von Michael Hörmann

Der Raum gehört mit Sicherheit zu den kleinsten Ladenflächen, die es im Stadtgebiet gibt – gerade mal sechs Quadratmeter sind es. Der kleine Laden ist am Perlachturm untergebracht, genauer an der Ecke zum Perlachberg. 300 Euro Monatsmiete werden laut Ausschreibung fällig. Vermieter ist die Stadt Augsburg, und die hat in der Corona-Pandemie mehrere Ladenflächen, die nun zum Problem werden.

Die wirtschaftlich angespannte Situation vieler Einzelhändler wirkt sich auf die Stadt in ihrer Rolle als Vermieterin aus. Allein im unmittelbaren Umfeld des Rathausplatzes gibt es aktuell drei Läden, die neu belegt werden sollen. In einem vierten Fall gibt es eine Lösung, wobei sich der Einzug des neuen Mieters um einige Monate verzögert. Ausgeschrieben war zuletzt ein Laden in der Philippine-Welser-Straße. Hier saß zehn Jahre lang Geschäftsfrau Ruth Moser mit ihrem Taschengeschäft. Moser konzentriert sich nun auf das Onlinegeschäft, den Laden in der Stadtmitte gab sie auf. Auch hier ist die Stadt derzeit auf der Suche nach einem Nachmieter. Die Miete ist im Vergleich zum Perlachturm um einiges teurer: 2200 Euro sind es pro Monat für eine Fläche von 69 Quadratmetern, von der 32 Quadratmeter für den Verkauf zur Verfügung stehen.

Leerstände am Rathausplatz: Für Geschäfte gibt es bereits Interessenten

Die Bewerbungsfrist endete am Montag. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, über dessen Referat die Vermietung läuft, spricht von einem regen Interesse potenzieller Mieter: „Für beide Ladenflächen haben wir zahlreiche und gute Bewerbungen erhalten.“ Man wolle jetzt zeitnah die Mieter auswählen.

Bei zwei anderen Geschäften gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Der Laden, in dem viele Jahre lang die Firma Wein Bayerl saß, ist vermietet. Es soll sich um eine Eisdiele handeln. Hübschle sagt: „Die Stadt ist in Abstimmung mit dem Nachmieter. Die Sanierung wird Anfang 2021 abgeschlossen sein, und die Fläche dann für eine Nachnutzung zur Verfügung stehen.“

Leer stehende Geschäfte in Augsburg befinden sich in bester Lage

Der Laden an der Ecke des Rathausplatzes wird jetzt ebenfalls frei. Harald Binder gibt sein Geschäft Rabe by Binder aus wirtschaftlichen Zwängen auf. Die Stadt will nach dem Auszug die Räume sanieren.

Hübschle bestätigt, dass der Sanierungsbedarf derzeit ermittelt werde: „Deshalb sind noch keine genauen Angaben möglich, ob und wie lange das Geschäft geschlossen bleiben wird.“ Kernpunkte seien Elektrik und Sanitärbereich. Der Augsburger Wirtschaftsreferent geht davon aus, dass der frei werdende Laden in Eins-a-Lage auf reges Interesse stoßen werde. Erste mögliche Bewerber hätten bereits die Fühler ausgestreckt.

