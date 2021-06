Janos Radoki: "Die Ungarn lieben ihre Nationalmannschaft"

Als Kleinkind zog Janos Radoki aus Ungarn nach Deutschland. Vor dem Duell bei der Europameisterschaft erzählt der 49-Jährige von seinen Erfahrungen bei Viktor Orbáns Lieblingsklub und dem Stellenwert der Sportart.

Heute ist es nur sehr schwer vorstellbar, doch der ungarische Fußball galt in den 1950er Jahren als der beste der Welt. Die damaligen Spieler wurden in ihrem Heimatland als die „Aranycsapat“, die goldene Elf, gefeiert. Von 1950 bis 1954 blieb die Mannschaft in 32 Spielen unbesiegt. Bis zu jenem 4. Juli 1954, als das Team von Trainer Gustav Sebes im Weltmeisterschaftsfinale im Berner Wankdorf-Stadion dem deutschen Team sensationell mit 2:3 unterlag.

Dabei hatte das Team um den legendären Ferenc Puskas, für Fachleute damals der beste Spieler der Welt, in der Vorrunde das Team von Bundestrainer Sepp Herberger noch mit 8:3 förmlich an die Wand gespielt. Das Debakel von Bern war für die Ungarn mehr als eine Niederlage. Diese tragische Demontage verkrafteten die Osteuropäer ganz und gar nicht, es folgte der tiefe Fall auf der Weltbühne. Mit wenigen Ausnahmen spielten die Ungarn im Fußballgeschehen keine bedeutende Rolle mehr. Doch das soll sich wieder ändern.

Ungarn will im Fußball Anschluss zur Weltspitze herstellen

Ungarn will den Anschluss an die Weltspitze herstellen. Im letzten Vorrundenspiel der Europameisterschaft trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Marco Rossi in der Münchner Arena auf Deutschland (Mittwoch, 21 Uhr/ZDF). Mit einem 1:1 gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich sorgten die Ungarn für Aufsehen, nun rechnen sie sich auch gegen Deutschland etwas aus. Doch wie ist es tatsächlich um den Fußball in Ungarn bestellt?

„Die Ungarn lieben ihre Nationalelf“, erzählt Janos Radoki. Der 49-Jährige ist in Ungarn geboren und als Trainer des Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg tätig. Früher spielte er als Bundesligaprofi beim SSV Ulm, 2019 betreute er für vier Monate als Trainer den ungarischen Erstligisten Puskas Academia FC. Radoki fügt aber gleich an: „Der Vereinsfußball spielt nur eine untergeordnete Rolle.“ Nur selten kommen mehr als 5000 Zuschauer zu den Spielen in der ersten Liga, die seit Jahren von Ferencvaros Budapest dominiert wird. Im Gegensatz dazu steht das ausverkaufte Stadion während der EM.

Regierung von Präsident Orbán steckt viel Geld in den Sport

Trotzdem geht es den Profivereinen gut. Grund dafür: die Regierung um Ministerpräsident Viktor Orbán. Seit der Machtübernahme 2010 hat das Parlament Gelder in Milliardenhöhe in den Sport gesteckt und Unternehmen dazu animiert, an die Fußballvereine zu spenden. Überall im Land wurden neue Stadien und Trainingsanlagen gebaut. Orbán will den Fußball wieder auf ein Niveau bringen, wie es die legendäre Elf von 1954 hatte. Doch in der Bevölkerung regt sich teilweise Widerstand, dass die Regierung mehr Geld in den Sport investiere als in soziale und gesundheitliche Aufgaben. Kritiker weisen zudem darauf hin, dass gerade Orbán-Freunde persönlich profitierten. Zudem herrsche in den Vereinen und Verbänden große Klüngelei, wenn es um Talentförderung und Geldverteilung ginge.

Janos Radoki ist Trainer des Fußball-Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Radoki war begeistert über die Sportstätten, die er in Felcsut, einem 1800 Einwohner zählenden Ort, vorfand. Das Dorf ist Orbáns Heimatort, er war dort Vereinspräsident und mischt an der Spitze des Klubs kräftig mit. „Ich fand eine Anlage vor, wie man sie sich nur wünschen kann“, schwärmt Radoki. 4000 Zuschauer finden in der Pancho Arena Platz. „Fast alle Vereine haben moderne Arenen, sogar deutsche Bundesligisten können bei der Infrastruktur teils nur staunen.“ Doch die Medaille hatte auch eine Kehrseite. Die Vertrauten Orbáns wollten dem Fußballlehrer in sportlichen Dingen dreinreden, nach vier Monaten war die Zusammenarbeit beendet.

Janos Radoki pflegt Kontakt nach Ungarn

Kontakte nach Ungarn hält Radoki weiterhin, der Puskas FC feierte in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft. „Die Mannschaft wurde personell total umgekrempelt, das Management setzt die Arbeit fort, die wir vor zwei Jahren begonnen haben“, sagt Radoki.

Dass es mit der Nationalelf aufwärtsgeht, daran haben neben Radoki andere deutsche Trainer ihren Anteil. Lothar Matthäus oder Bernd Storck etwa. Unter Storck qualifizierten sich die Ungarn 2016 erstmals wieder für ein großes Turnier, die EM in Frankreich.

Obwohl sie bisher nur einen Punkt auf dem Konto haben, überraschten die Ungarn bei ihren beiden bisherigen Auftritten. „Das Team lebt von seiner Begeisterung und der hervorragenden Abwehrarbeit“, hat Radoki festgestellt. Nicht zu vergessen die Unterstützung durch die 60000 Fans in der neuen Puskas-Arena. In der Offensive vermisst Radoki aber die nötige Durchschlagskraft.

Das hat einen bestimmten Grund: Dominik Szoboszlai ist verletzt. Der 20-Jährige wechselte im vergangenen Winter von RB Salzburg zu RB Leipzig. In Ungarn glaubt man, dass er in die Fußstapfen von Ferenc Puskás treten wird. Bitter, dass Szoboszlai seine Klasse bei der EM nicht unter Beweis stellen kann.

Aber auch ohne den neuen Puskas glauben die Osteuropäer in München an ihre Chance und den Einzug ins Achtelfinale. Radoki will eine Überraschung nicht ganz ausschließen, sieht jedoch das Team von Bundestrainer Joachim Löw klar in der Favoritenrolle.