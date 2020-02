18:00 Uhr

Generation Aux will mit Projektarbeit Politik machen

Raphael Brandmiller, Christoph Steinle, Lena Gronde und Raimund Seibold (v. links) engagieren sich im Verein „Generation Aux“, der in den Stadtrat einziehen will.

In dem Verein formieren sich unter anderem Unternehmensgründer. Er setzt statt eines Wahlprogrammes auf einzelne Maßnahmen für Augsburg.

Von Jonas Voss

„Wir wollen die Politik ein Stück weit disrupten.“ Mit diesem Statement begann Raphael Brandmiller die Vorstellung des Wahlprogramms des Vereins "Generation Aux". Disrupten bedeutet so viel wie aufmischen. Wobei Wahlprogramm in dem Zusammenhang eigentlich das falsche Wort ist. Diese seien „meist wenig umsetzungsrelevant“, sagte Brandmiller. Der Verein setzt auf eine Sammlung von Projekten, die „Vision 2026“. Und die besteht aus vier Themenfeldern.

Im ersten Bereich geht es um Mobilität, wiederum unterteilt in vier Projekte. Eines davon ist die „AuxApp“. Damit will der Verein alle Bereiche der Mobilität – vom Fußgänger über den Radfahrer und E-Scooter bis hin zu ÖPNV und Privatauto – in eine Oberfläche integrieren: Routensuche, Buchung, Bezahlung. Die App soll spätestens am 31. März 2022 zur Verfügung stehen und bis zu 70 Prozent durch EU-Gelder finanzierbar sein. Wie Brandmiller sagte, „soll ein effektives und nachhaltiges System geschaffen werden, welches sich auch weiterentwickeln lässt“.

Generation Aux: Das will der Verein in Augsburg

Ein weiterer wichtiger Baustein im Mobilitätsbereich besteht für den Verein in der Schaffung von sogenannten Superblocks. Hier orientieren sich die Verantwortlichen an Kommunen wie Barcelona. In der spanischen Millionenstadt wurden mehrere Häuserblocks zu einer Art verkehrsberuhigten Zone zusammengefasst. Der Verkehr wird in der Regel dann um diesen Superblock herumgeleitet. Wolfgang Schimpfle, Listenplatz neun, sagte, „die Menschen müssen sehen, dass neue Konzepte Vorteile für sie haben“. So sei weiterhin fast alles mit dem Auto erreichbar, jedoch könnten im Falle der Umsetzung nur Fußgänger und Radfahrer die Stadtteile direkt queren. In einem zweiten Projekt hat sich der Verein mit der Innenstadt befasst.

Generation Aux will die Freilichtbühne in Zukunft auch für Fans der Popkultur öffnen. Bild: Jan-Pieter Fuhr (Archiv)

Um den Leerstand in manchen Gebäuden zu beheben, will Generation Aux eine Agentur gründen: „Creative Hubs“. Die Agentur soll alle Verantwortlichen im Immobilienbereich Augsburgs zusammenbringen und so effektives Leerstandsmanagement betreiben. Als „Herzstück“ der Innenstadt bezeichnete Brandmiller den Stadtmarkt. „Wir wollen den Stadtmarkt mithilfe modernster Konzepte weiterentwickeln, die wir in den kommenden Wochen vorstellen.“

Kommunalwahl in Augsburg: Generation Aux will Stelzendörfer

Den Komplex Wohnen hat Generation Aux in sieben Bestandteile aufgeteilt. Unter anderem soll es eine Online-Plattform für alle Bauinteressierten geben, auch um Genossenschaften zu unterstützen. Außerdem setzt sich der Verein für eine Konzeptvergabe von Grundstücken und sogenannte Stelzendörfer ein: Damit können versiegelte Flächen wie im Spickel oder an der Sportanlage Süd überbaut und zu Wohnraum umfunktioniert werden. Auch der Kultur widmet der Verein einen Schwerpunkt.

Wenn es nach Generation Aux geht, soll in Zukunft auf der Freilichtbühne auch Popkultur zu erleben sein. Weil den Verantwortlichen die Clubkultur der Stadt wichtig ist, haben sie das Konzept „Clubeuro“ entwickelt: Jeder Gast soll freiwillig einen Euro seines Eintritts an diese Art Fonds spenden können. Damit können dann verschiedenste Projekte wie Charityaktionen, Sanierungsmaßnahmen in Kultureinrichtungen oder Clubfestivals unterstützt werden. In den kommenden Wochen will Generation Aux weitere Projekte veröffentlichen, um seine Vision von Augsburg voranzutreiben.

