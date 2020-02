Glaube braucht ein Gegenüber

sil@augsburger-allgemeine.de

Es tut schon weh, zu erleben, wie viele unserer Kirchengemeinden regelrecht ausbluten – weil Glaube und Kirche für immer weniger Menschen im Leben eine Rolle spielen. Zu begrüßen ist es, wenn Gemeinden, wie wir sie beispielhaft genannt haben, sich damit nicht abfinden wollen.

Reaktion auf die Krisen in der Kirche

Krisen, wie wir sie derzeit in der Kirche erleben, bis in die Gemeinden vor Ort hinein, rufen oft die typischen Bewältigungsstrategien hervor: Was haben andere, was wir nicht haben? Sollen wir unser „Produkt“ nicht anders verpacken –dem Gottesdienst einen neuen, flotten Namen geben, die Musik aufpeppen, die Liturgie zum Erlebnis machen? Oder es schleichen sich bei denen, die noch geblieben sind, Schuldgefühle und Betroffenheit ein: Haben wir zu wenig getan? Sind wir missionarisch genug? Am liebsten wäre sicherlich manchen, möglichst bald schon die Früchte ihrer Bemühungen zu sehen – wachsende Gemeinden und von Jesus Christus Begeisterte.

So gut gemeint all diese Anstrengungen sind – nicht das Event, nicht die religiös aufgeladene Stimmung, kein noch so freundlicher Welcomer wird einen Menschen letztlich nach dem fragen lassen, was und wer sein Leben trägt. Glaube braucht Zeit, um zu wachsen. Er braucht ein Du, ein hörendes Gegenüber. Da ist jeder gefragt, nicht nur ein Aktionskreis „Vitale Gemeinde“.

Lesen Sie hierzu den Bericht:Neue Ideen für den Glauben