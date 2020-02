16:02 Uhr

Göggingen verteilt seine Räume neu

Wenn die Stadt Immobilien in Göggingen bezieht, wollen Vereine und Unternehmer ein Wort mitreden. Deshalb laufen derzeit Gespräche. Was man sich davon verspricht.

Von Fridtjof Atterdal

Vom neuen Bürgerbüro, einem Umzug der Stadtteilbücherei bis zu einem Jugendtreff: In Göggingen sind etliche Projekte in der Planung. Im Zuge dieser Pläne sind immer wieder verschiedene Immobilien im Gespräch, wo sich die Wünsche umsetzen ließen. Allerdings – was heute verkündet wurde, kann morgen schon wieder Makulatur sein. Immer wieder tauchen neue Ideen auf. Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Gögginger Organisationen und Vereine und die Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“ (Wig) haben jetzt ein Projekt gestartet, um die Wünsche von Vereinen und Unternehmen zu diesem Thema zu sammeln und gebündelt an die Stadt weiterzugeben.

Zuletzt war es die Stadtteilbücherei, die vom Alten Rathaus ins Gebäude der Stadtsparkasse ziehen sollte – und jetzt wohl in den alten Milchhof am Kurhaus gehen wird. Ob der geplante Jugendtreff wie gewünscht ins Alte Rathaus ziehen kann, gilt mittlerweile auch wieder als unwahrscheinlich. Auch die Zukunft der Vereine, die derzeit Räume im Alten Rathaus nutzen, ist noch nicht geklärt. Einzig das Bürgerbüro beim Alten Milchhof sei bislang fest gesetzt, hieß es zuletzt aus dem Wirtschaftsreferat.

Stadtteilbücherei, Bürgerbüro und Jugendtreff brauchen Räume

„Es ist Aufgabe der Arge, mit einer Stimme in Richtung der Politik zu sprechen“, sagt der Leiter der zu diesem Thema entstandenen Arbeitsgruppe, Joachim Wetzenbacher. Denn neben den Bedürfnissen der Stadt seien auch die Vereine und teilweise auch Unternehmen dringend auf Räume im Zentrum von Göggingen angewiesen. Derzeit laufen Interviews mit 15 der 35 in der Arge organisierten Vereine, in denen diese ihre Wünsche, aber auch Ideen für ein Gögginger Raumkonzept vorbringen können. Dass nicht alle Vereine dabei sind, liege in der Natur der Sache: „Ich brauche nicht mit der Feuerwehr zu sprechen, die ein eigenes Gebäude hat“, nennt Wetzenbacher ein Beispiel.

Man habe Vereine ausgewählt, die Räume suchen oder in den städtischen Immobilien vertreten sind. „Nicht für alle ist die derzeitige Situation optimal“, hat er erfahren. So leide der Mehrgenerationen-Treffpunkt, der im Alten Rathaus residiert, darunter, dass das Gebäude nicht barrierefrei ist. Die DJK sei dagegen mit ihren Geschäftsräumen im Alten Rathaus recht glücklich, weil der Verein so zentral zu erreichen ist. „Wenn man jetzt etwas tut, macht es doch Sinn zu schauen, welche Bedürfnisse die Vereine haben“, erklärt Wetzenbacher. Welche Pläne die Stadt für die Gebäude zuletzt verkündet hat, sei bei den Überlegungen zweitrangig. „Wir gehen völlig ergebnisoffen vor“, betont er. Weil damit zu rechnen sei, dass es noch mindestens drei Jahre dauert, bis die infrage kommenden Gebäude zur Verfügung stehen, suche man auch nach Ideen für kurzfristige Übergangslösungen. So bräuchten die Jugendlichen im Stadtteil endlich einen Treffpunkt. Angesichts der vielen jungen Familien in den Gögginger Neubaugebieten drängt er auf eine schnelle Lösung. Ein Vorschlag aus den Vereinen sei dazu, die Räume der verwaisten Gastronomie im Gögginger Hallenbad zu nutzen. „Die Räume wären sofort verfügbar und haben sogar Zugang ins Freie“, lobt Wetzenbacher die Idee.

Auch die Unternehmer werden einbezogen

Auch die Gögginger Unternehmer hätten Bedürfnis an öffentlichen Räumen, betont Wig-Chef Dieter Kleber. „Wir brauchen eine Versammlungsmöglichkeit oder beispielsweise Räume für Gewerbetreibenden-Kurse. Auch für Volkshochschulkurse wären Räume sinnvoll. So ein Raumkonzept gibt es bislang nicht in Göggingen“, so Kleber. Aus diesem Grund beteiligt sich die Wig, die Mitglied der Arge ist, an den Interviews.

Mehrere Immobilien stehen in Göggingen für eine Nutzung durch die Stadt im Fokus. Weil neben dem geplanten Bürgerbüro im Alten Milchhof am Klausenberg viel Platz ist, will man dort nun auch die Stadtteilbücherei unterbringen, wie Bildungsreferent Hermann Köhler bestätigt.

Nach Gesprächen mit Architekten und Mitarbeitern der Bücherei erachte man die Räume als gut geeignet. Nach seinen Worten ist der Umzug fest eingeplant, allerdings steht der entsprechende Stadtratsbeschluss noch aus. Die Planänderung betrifft auch die angedachte Tagespflege für zehn Kinder, die gemeinsam mit der Bibliothek in die Stadtsparkasse ziehen sollte; für die Betreuungseinrichtung müssten ebenfalls neue Räume gesucht werden.

