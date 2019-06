vor 4 Min.

Größer, weiter, höher

Fünf Monate vor Start der Interlift ist die wichtigste Messehalle noch im Bau. Der Veranstalter bleibt gelassen

Von Andrea Wenzel

2017 fand die Interlift zuletzt in Augsburg statt und erlebte ein Rekordjahr: Mehr als 21000 Besucher und über 570 Aussteller waren zu Gast. Jeder der mehr als 44000 Quadratmeter Ausstellungsfläche war ausgenutzt. Die Weltleitmesse, bei der sich alles rund um die Themen neueste Fahrstuhltechnik, Innovationen, Notrufsysteme und Energie dreht und Besucher aus aller Herren Länder zu Gast sind, stieß in neue Dimensionen vor.

Dimensionen, die erst einmal bewältigt werden müssen. Und zwar nicht nur von den Ausstellern, sondern auch vom Messeveranstalter – in diesem Fall der Afag, die in Augsburg zudem die Weltleitmesse Grindtec (Schleiftechnik) und die Verbrauchermesse Afa betreibt.

Es gilt ein Umfeld zu schaffen, das den Anforderungen der Aussteller gerecht wird. Das reicht von der ausreichenden Stromversorgung im passenden Länderstandard, über die Anlieferung der teils extrem schweren und bis zu zehn Meter hohen Exponate mit bis zu 500 Sattelzügen, bis hin zur Organisation von Shuttle-Bussen, die die Besucher und Aussteller von Flughäfen und Busbahnhöfen zur Messe Augsburg bringen. „Das ist ein großer organisatorischer und planerischer Aufwand, es muss alles ineinandergreifen“, weiß Afag-Sprecher Winfried Forster. Deshalb beginnen die Planungen für die im Zweijahresrhythmus stattfindende Messe auch nahezu sofort nach Abschluss der letzten Veranstaltung. Heißt im Klartext: Seit Mitte 2017 arbeitet die Afag zusammen mit ihren Partnern bereits an der Neuauflage in diesem Jahr. Die Interlift findet vom 15. bis 18. Oktober statt.

Dann kommt erstmals auch die derzeit noch im Bau befindliche neue Messehalle 2 ins Spiel. Sie soll im September fertig sein und feiert dann mit der Interlift Premiere. Angst, dass die Erbauer den Zeitplan nicht einhalten können, hat man bei der Afag nicht. „Die Halle ist ja kein Flughafen und es sind Profis am Werk“, sagt Forster mit einem Augenzwinkern. Eine Alternative zur Fertigstellung gibt es ohnehin nicht. Der 23,5 Millionen Euro teure Neubau mit einer Abmessung von 105 auf 80 Meter (Außenabmessung) war Voraussetzung für die Interlift 2019. „Es war klar, dass sie fertig werden muss und das wird auch gelingen.“, so Forster.

Dann haben die Aussteller auch endlich mehr Platz, denn der wurde in den zurückliegenden Jahren zunehmend knapp – auch bei der Schleifmesse Grindtec. „Wir haben schon einige Aussteller, die in die Halle 2 umziehen, um sich dort besser entfalten zu können“, beschreibt Forster. Weil dem so ist, werde sich trotz des vergrößerten Platzangebots auch die Zahl der Aussteller wohl nicht drastisch erhöhen. Der Flächenzuwachs wird von den bisherigen Standbetreibern in Anspruch genommen. Die neue Messehalle bietet aber nicht nur mehr Platz, sondern schafft Raum für die Gestaltung besonderer Messestände. Modernste Technik und eine Architektur ohne Säulen ermöglichen nun auch den Aufbau komplexer und mehrgeschossiger Bauten. Um die Planungen zu vereinfachen, ist im Februar ein Online-Portal an den Start gegangen, über das Aussteller ihre individuellen Wünsche angeben können. Das Angebot reicht von der Wahl der Möbel, der Standausstattung, über den gewünschten Bodenbelag, bis hin zur nötigen Medientechnik. Bisher wurden die Wünsche per Papierbogen abgefragt. Die Online-Version ist jetzt nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher.

