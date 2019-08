Hals aufgeschlitzt: So lange muss Cesar G. ins Gefängnis

Plus Er nahm Drogen, fühlte sich verfolgt: Cesar G. schlitzte im Jahr 2018 einer 32 Jahre alten Frau den Hals auf. Sie überlebte nur knapp. Nun ist er verurteilt worden.

Es ging um Millimeter und um Sekunden. Dass die Altenpflegerin Ramona B. (Name geändert), 25, diesen heimtückischen Angriff überhaupt überlebte, grenzt an ein Wunder. Mit einer Glasscherbe hat ihr Cesar G., 32, am Morgen des 29. Juli 2018 in der Rosenaustraße den Hals und die Schlagader aufgeschlitzt. Dank glücklicher Umstände kann das Opfer gerettet werden. Der Täter, der im Verfolgungswahn einen wahren Amoklauf hinlegte, ist vom Schwurgericht nach mehrwöchigem Prozess wegen versuchten Mordes und weiterer Straftaten verurteilt worden.

Hals aufgeschlitzt: Bluttat in Augsburger Wohnanlage

Der aus Spanien stammende Raumfahrtingenieur hat seit seiner Jugend Drogen konsumiert, zuletzt immer öfter die gefährliche synthetische Droge Chrystal Meth, deren Wirkung nicht abzuschätzen ist. In den Tagen vor dem Amoklauf raucht er die „Teufelsdroge“ in einer immensen Menge – mit schlimmen Folgen. Er verfällt einem Verfolgungswahn, fühlt sich überall bedroht.

In der Nähe von München raubt er auf offener Straße ein Auto, fährt damit nach Dasing, lässt das Fahrzeug im Wald stehen. Mit einem Taxi lässt er sich nach Augsburg bringen, schlägt den Taxifahrer mit der Faust und rennt davon. Nahe der Rosenaustraße demoliert er das Fenster einer Schrebergartenhütte, nimmt eine große Glasscherbe, sieht dann das Zufallsopfer Ramona B. Die Altenpflegerin will zu einer Patientin in einer Wohnanlage. Cesar G. greift die ahnungslose Frau heimtückisch an, schlitzt ihr mit der Scherbe seitlich den Hals auf. Das Blut quillt hervor, Ramona B. schreit um Hilfe.

Notärztin hat Set für Amokläufe dabei

Eine Hausbewohnerin eilt herbei, holt ein Tischtuch, drückt damit die Wunde ab. Die alarmierte erfahrene Notärztin hat zum Glück ein Set für Amokläufe dabei, leistet sofort medizinische Hilfe. Die Rettungskette setzt sich im Klinikum fort. Auf dem Weg in den OP kniet ein Arzt auf der Wunde, um die Blutung weiter einzudämmen. Die Notoperation ist erfolgreich. Ramona B. überlebt.

Cesar G. flüchtet nach der Bluttat im Auto des Opfers, erfasst einen Fußgänger, durchbricht eine Leitplanke. In Langerringen südlich von Schwabmünchen, lässt er den Pkw stehen, stielt ein weiteres Auto und ein Beil, ehe er schließlich auf einem Feld einige Kilometer entfernt von der Polizei festgenommen werden kann. Er legt rasch ein volles Geständnis ab.

Der Anwalt sagt: "Hier sitzt kein Monster"

Am letzten Prozesstag am Dienstag geht es eigentlich nur mehr um die Höhe der Strafe. Staatsanwältin Martine Neuhierl sagt, der Angeklagte habe damals beschlossen, einen Menschen zu töten, um seinen Hass und seine Wut abzureagieren. Das Leben des Opfers sei „auf Messers Schneide“ gestanden. Sie fordert elf Jahre Haft und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zur Therapie. Rechtsanwalt Andreas Thomalla, Vertreter des Opfers, schließt sich an. Seine Mandantin sei immer noch arbeitsunfähig und psychisch schwer traumatisiert. Wäre der Schnitt nur einen Millimeter weiter gesetzt worden, so zitiert er einen Arzt, hätte Ramona B. wohl nicht überlebt.

Kurz vor Ende des Prozesses hat die Familie des Angeklagten dem Opfer ein Schmerzensgeld von 5000 Euro bezahlt. Es sei, so sagt Verteidiger Klaus Rödl, „Ausdruck des Wunsches des Angeklagten, etwas wieder gut zu manchen“. Rödl, der eine Haftstrafe von sechs Jahren für angemessen hält, weist auf die „ehrliche Empathie“ seines Mandanten dem Opfer gegenüber hin. „Hier sitzt kein Monster“. Im Prozess hatte Cesar G. selbst gesagt, dass er sich wie ein „Monster“ fühle. Mit bewegter Stimme bittet er nun in seinem „letzten Wort“ alle Beteiligten seines Amoklaufs um Verzeihung. „Ich kann nicht verstehen, warum ich so etwas Furchtbares getan habe“. Er nehme jede Strafe an.

Das Gericht unter Vorsitz von Susanne Riedel-Mitterwieser sühnt den Amoklauf mit einer Gefängnisstrafe von neuneinhalb Jahren, gesteht dem Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit aufgrund des Verfolgungswahns zu. Cesar G., so die Richterin, sei über eine Frau hergefallen, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. „Es hätte jeden von uns treffen können“. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Das Urteil ist rechtskräftig.

Lesen Sie auch: Der große Drogen-Report: So ist die Lage in Augsburg (Plus+)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.