vor 31 Min.

Handwerksazubis aus Augsburg überzeugen bei Leistungswettbewerb

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks zeichnet Auszubildende aus, die sich in ihrem Gewerk als die besten erweisen. Drei Augsburger sind in diesem Jahr dabei.

Kürschnerin Lena Donner (Glock Pelz Design), Orthopädieschuhmacherin Julia Trollmann (Fußzentrum Augsburg Orthopädie-Schuhtechnik Stefan Ziegler e. K.) und Systemelektroniker Luca del Papa (Erhardt + Leimer GmbH) sind die besten Gesellinnen und Gesellen ihrer Branche in Bayern. Hierzu wurden sie beim Landeswettbewerb des Deutschen Handwerks auf bayerischer Ebene ausgezeichnet.

Augsburger Landessieger sind "Aushängeschilder"

Dass die feierliche Übergabe der Urkunden aus Corona-Gründen entfallen muss, stimmt Handwerkskammer-Präsident Hans-Peter Rauch traurig, ist der Nachwuchs doch ein Aushängeschild: „Diese jungen Talente zeigen, dass im Handwerk Höchstleistungen erbracht werden und welches Können in diesen jungen Menschen steckt. Sie sind unsere besten Botschafter für eine Ausbildung im Handwerk.“

Für den Leistungswettbewerb auf Landesebene qualifiziert sich, wer zuvor auf Kammerebene erfolgreich war. Insgesamt ehrt der Bayerische Handwerkstag als Dachorganisation des Handwerks in Bayern in diesem Jahr Teilnehmer aus 100 verschiedenen Handwerksberufen. Für die bayerischen Landessiegerinnen und -sieger geht der Wettbewerb nun auf Bundesebene weiter, wo sie die Chance haben, die besten Nachwuchshandwerker Deutschlands zu werden. Deutschlandweit nehmen jedes Jahr rund 3000 Junghandwerkerinnen und Junghandwerker in rund 120 verschiedenen Wettbewerbsberufen am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks teil. (nist)

