vor 15 Min.

Handyraub: Frau muss nach wenigen Tagen wieder in Haft

Da sie einer 18-Jährigen in Augsburg das Handy raubte, sitzt eine 32-jährige Frau in Untersuchungshaft, berichtet die Polizei.

Eine 32-Jährige wird am vergangenen Wochenende aus dem Gefängnis entlassen. Lange währt ihre Freiheit nicht: Am Hauptbahnhof soll sie einen Raub begangen haben.

Einer 18-Jährigen ist am Dienstag übel mitgespielt worden. Wie die Polizei berichtet, wartete die junge Frau gegen 17 Uhr im Bereich eines Fast-Food-Anbieters im Augsburger Hauptbahnhof auf einen Verwandten, als sie völlig überraschend von einer zunächst unbekannten Frau mit Pfefferspray besprüht wurde und deswegen zu Boden ging. Die Täterin entriss ihr anschließend ihr Handy und ging in Richtung Bahnhofsvorplatz davon.

Aufmerksame Passanten sprachen die Täterin daraufhin an und hielten sie fest, bis die Polizei vor Ort war. Wie sich herausstellte, war die mutmaßliche 32-jährige Handyräuberin erst am vergangenen Wochenende nach einer Haftstrafe aus dem Aichacher Gefängnis entlassen worden. Gegenüber den Beamten äußerte sie sich nicht zu der Tat. Die 32-Jährige, die über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde heute Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Seitdem sitzt die 32-Jährige wieder im Aichacher Gefängnis. (jaka)