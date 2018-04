vor 17 Min.

Haunstetter Aufstiegshoffnungen geraten in Gefahr

Die Handballerinnen verlieren in Regensburg mit 29:31 und riskieren, die Tabellenführung und die Chance auf den Wiederaufstieg zu verspielen.

Auch das zweite bayerische Auswärtsderby ging für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haun-stetten in die Hose: Die Rot-Weißen unterlagen nach durchwachsener Leistung beim ESV Regensburg mit 29:31 (17:16) und haben als aktueller Tabellenführer jetzt bei nur noch einem Zähler Vorsprung zwei Endspiele vor der Brust.

Der Traditionsvergleich mit den Oberpfälzerinnen bot vor allen Dingen im ersten Durchgang großartigen Handballsport, bei dem sich die Haunstetterinnen sogar leichte Vorteile erarbeiteten. Aber gleichzeitig deutete sich an, dass der ESV an diesem Tag keinesfalls so leicht klein beigeben wollte. Ganz im Gegenteil: Spielerisch und kämpferisch absolut auf Augenhöhe und in puncto Durchsetzungsvermögen oft sogar besser, legte Regensburg sofort nach der Augsburger 17:16-Halbzeitführung noch zu.

Schnell war der Ausgleich geschafft und der Schwaben-Express geriet immer mehr ins Stocken. Die Halle geriet förmlich aus den Fugen, als die Oberpfälzerinnen zum 28:21 (51. Minute) einnetzten. Haunstetten lief jetzt schon die Zeit davon. Die Annäherung kurz vor Spielende war dann auch nur Ergebniskosmetik. Der Sieg der Gastgeberinnen stand außer Frage und war in vollem Maße verdient. Das bestätigte auch Haunstettens Trainer Herbert Vornehm: „Höchsten Respekt vor dieser Leistung. Das war wohl das beste Saisonspiel des ESV Regensburg, der es immer wieder schaffte, unsere Defensive auszuhebeln. Wir haben jeden Gegenangriff nur halb verteidigt und sind dadurch komplett ins Hintertreffen geraten.“

Zu Hause gegen Herzogenaurach am kommenden Samstag und eine Woche drauf beim Saisonfinale in Freiburg zählen für Haunstetten jetzt nur noch Siege. Denn nur dadurch könnte die Mannschaft den ersten Tabellenplatz halten, der zur Relegation berechtigt und dadurch einen Wiederaufstieg in die zweite Liga möglich macht.

Haunstetten Frey, Schmidt (Tor); Irmler (9/3), Duschner (5), Schmid (5/1), Niebert (4), Horner, Hänsel (je 2), Bohnet, Knöpfle (je 1), Smotzek Sa., Skalicanova