vor 21 Min.

Haunstetter Straße: Verkleidung an Güterwaggon löst sich

Die gelöste Verkleidung eines Kesselwaggons sorgte am Freitag für Verzögerungen im Bahnverkehr Richtung München.

Der Bahnverkehr von Augsburg nach München war vorübergehend blockiert. Der Güterzug legte einen Zwangsstopp an der Haunstetter Straße ein.

Für Bahnreisende Richtung München gab es am vergangenen Freitagmittag eine längere Unterbrechung. Grund war ein Defekt an einem Güterzug. Dabei handelte es sich um eine Außenverkleidung an einem Kesselwaggon, die sich gelöst hatte und beim Durchfahren von Bahnhöfen eine Gefahr für wartende Reisende darstellte.

Die Bahn stoppte den Zug am Haltepunkt Haunstetter Straße, um den Defekt zu beheben. Nach etwa einer Stunde konnte der Güterzug weiterfahren. (skro)

