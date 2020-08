vor 51 Min.

Hausbewohner bedroht Vertreter mit einer Schreckschusswaffe

Schock für den Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens: In Pfersee wurde er an einer Haustüre mit einer Pistole bedroht. Was dann geschah.

Diesen Termin wird ein 25-jähriger Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens nicht so schnell vergessen: Als er am Freitag gegen 16.20 Uhr an einer Wohnungstür in der Ohnsorgstraße in Pfersee klingelte und durch die geschlossene Tür eine Beratung anbot, lehnte dies der 39-jährige Bewohner ab. Als der 25-jährige Vertreter daraufhin gehen wollte, öffnete der Wohnungsinhaber plötzlich die Türe und bedrohte ihn mit einer Pistole.

Vertreter flüchtet ins Nachbarhaus und setzt einen Notruf ab

Der Telekommunikationsmitarbeiter flüchtete aus dem Mehrfamilienhaus, wobei ihn der andere noch bis zur Eingangstür verfolgte. In einem Nachbargebäude konnte sich der jüngere Mann in Sicherheit bringen und rief die Polizei. Einsatzkräfte stellten den 39-Jährigen: Er leistete keinen Widerstand. Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Diese wurde sichergestellt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. (bau)

