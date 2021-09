Fahrrad an Augsburger Tramhaltestelle geklaut

An der Tramhaltestelle Schwabencenter-West ist ein Fahrrad nicht unbedingt vor Diebstahl sicher.

Am helllichten Tag ist fremdes Eigentum nicht unbedingt sicher. Am Sonntag, 19. September, ereignete sich laut Polizei zwischen 13.00 Uhr und 15.20 Uhr der Diebstahl eines schwarz-beigen Damenrades der Marke Pegasus. Es war an der Tramhaltestelle Schwabencenter-West am Alten Heuweg abgesperrt abgestellt worden. Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.