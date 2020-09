vor 49 Min.

Hier ist in den kommenden Tagen in Augsburg mit Streiks zu rechnen

Plus Ein Ende der Streiks im Öffentlichen Dienst ist in Augsburg nicht zu erwarten. Die Uniklinik gerät ins Blickfeld. Wie geht es im Nahverkehr weiter?

Von Michael Hörmann

Die Streiks im Öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde. Am Montag soll voraussichtlich die Uniklinik in Augsburg bestreikt werden. Es sind allerdings nicht alle Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Die Versorgung der Patienten ist sichergestellt. Der ganztägige Streik im Nahverkehr hat am Dienstag viele Verkehrsteilnehmer hart getroffen. Nun stellt sich die Frage: Wird sich ein Streik in dieser Form schon bald wiederholen?

Aufgerufen zu den Streikaktionen in den zurückliegenden Tagen hat die Gewerkschaft Verdi. Anlass ist die festgefahrene Situation in der Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern und im Öffentlichen Nahverkehr. Eine Bewertung der bisherigen Streiks will die Augsburger Verdi-Führung erst am Freitag vornehmen. Dies sagt Bezirksgeschäftsführer Erdem Altinisik auf Anfrage.

Am Dienstag standen in Augsburg fast alle Busse und Trams still

Der Dienstag war der bisherige Höhepunkt an Aktionen, die viele Bürger unmittelbar getroffen haben. Busse und Straßenbahnen standen in Augsburg nahezu komplett still. Auch in vielen städtischen Kindertagesstätten ruhte der Betrieb oder es gab nur eine Notbetreung. Diese Aktionen hatte Verdi angekündigt. Anders sah es am Montag in einigen Bürgerbüros aus. Hier standen die Bürger in Lechhausen und Haunstetten überraschend vor verschlossenen Türen.

Am Montag hatte in Teilen des Stadtgebiets die Müllabfuhr gestreikt. Tonnen, die an diesem Tag nicht geleert wurden, werden nun nachgeleert. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagt: "Die Tonnen aller Sparten werden im Laufe dieser Woche nachgeleert, und zwar so bald wie möglich im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitäten." Die Stadt gehe davon aus, dass bis einschließlich Freitag die Nachleerung abgeschlossen werden könne.

Streik: Gewerkschaft in Augsburg entscheidet nicht allein

Im Nahverkehr stellen sich Fahrgäste jetzt bereits die Frage, ob es in den nächsten Tagen weitere ganztägige Streiks geben werde. Gleiches gilt für Eltern, deren Kinder in städtische Kindertagesstätten gehen. Die Gewerkschaft in Augsburg entscheidet darüber aber nicht allein. Es gibt Abstimmungen auf bayerischer und bundesweiter Ebene. Bezirksgeschäftsführer Altinisik sagt: "Dazu kann ich mich gegenwärtig nicht äußern."

