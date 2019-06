Historische Feste braucht es in Augsburg nicht ständig

Es ist unklar, ob in Augsburg noch mal historische Feste stattfinden. Aber es ist auch fraglich, ob für regelmäßige Veranstaltungen der Art überhaupt der Bedarf da ist.

Die Debatte und Unklarheiten um die mögliche Fortsetzung historischer Feste ziehen sich nun schon eine Weile. Zuletzt gab es 2017 ein Bürgerfest in den Rote-Torwall-Anlagen, ein Jahr zuvor ein Stadtmauerfest am Wertachbrucker Tor. Spätestens seit Anfang 2018 ist offensichtlich, dass die Veranstalter Schwierigkeiten haben, weitere Ereignisse dieser Art auf die Beine zu stellen, auch da diese durch erhöhte Sicherheitsauflagen erheblich teurer sind, als sie es vor einigen Jahren noch waren.

Historische Feste in Augsburg: schwierige Rahmenbedingungen

Es wäre schade, wenn historische Feste in Augsburg aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen komplett abgeschafft würden. Es ist allerdings auch nicht so, als gäbe es einen größeren Aufschrei in der Öffentlichkeit, das Stadtmauerfest oder das Wertachbrucker-Tor-Fest doch bitte schnellstmöglich zu revitalisieren. Augsburg, so scheint es, ist mit öffentlichen Großveranstaltungen unterschiedlichster Art ganz gut gesättigt: zwei Mal im Jahr Plärrer, die Sommernächte, das Modular, La Strada und so weiter: Es gibt keinen Mangel an Veranstaltungen, die jede Menge Menschen anziehen. Für allzu regelmäßige historische Feste ist offenbar kein Bedarf da, zumal Interessierte nicht weit über die Stadtgrenzen hinaus fahren brauchen, um eines zu erleben.

Die Stadt muss aktiv werden, will sie mehr als Lippenbekenntnisse leisten

Denkbar und wohl auch sinnvoller sind in Augsburg historische Feste, die weniger regelmäßig stattfinden, also vielleicht alle zwei, drei Jahre. Es ist angesichts der schwierigen Bedingungen allerdings auch nachvollziehbar, dass die IG Historisches Augsburg nicht mehr als Veranstalterin auftreten will. Schon 2018 ließ die Stadt mitteilen, die Arbeit der IG sei von „großem kulturellen Wert“, und dass man Planungssicherheit erzielen wolle. Wenn das mehr als Lippenbekenntnisse sein sollen, wird sich die Stadt in der Hinsicht deutlich mehr engagieren müssen, als sie es bislang getan hat.

