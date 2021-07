Brennender Wäschetrockner löst Großeinsatz in Hochzoll aus

Im Augsburger Stadtteil Hochzoll fing ein Wäschetrockner Feuer. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich noch Bewohner im Haus.

Ein brennender Wäschetrockner im Keller eines Hauses hat am Mittwoch im Augsburger Stadtteil Hochzoll für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie diese berichtet, wurde sie gegen 13.30 Uhr in den Murnauer Weg gerufen. In der Dachgeschosswohnung des Hauses befanden sich zu dem Zeitpunkt noch Menschen, sie wurden seitens der Feuerwehr über eine Steckleiter in der Wohnung betreut. Für sie bestand keine Gefahr, ein eingesetzter Hochleistungslüfter hielt den Brandrauch von den Wohnungen fern.

Parallel dazu gingen zwei Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken zur Brandbekämpfung mit einem C-Druckluftschaumrohr in den Keller. Kurze Zeit später konnte "Feuer aus" gegeben werden. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 26 Feuerwehrleute und sieben Fahrzeuge im Einsatz. (nist)