vor 50 Min.

Hochzoller Jugendcafé kommt mit Verspätung

Was Gymnasiasten dort einmal vorfinden wollen, ergab eine Umfrage fürs P-Seminar

Von Michael Eichhammer

Die Alte Schule an der Ecke Friedberger Straße/Salzmannstraße sowie das ehemalige Feuerwehrhaus sind die beiden letzten noch stehenden Gebäude der historischen Architektur, die der Verein Ensemble Alte Schule Hochzoll als Erinnerung an die dörfliche Keimzelle von Hochzoll bewahren will. Aus der Alten Schule wird nun ein Jugendtreff. Mit 10 Jahren Verspätung, denn so alt ist die Idee bereits. Doch was genau erwartet sich die Jugend von heute von einem solchen Treffpunkt? Haben Sie überhaupt Interesse an einem Jugendcafé? Diese Fragen sollten durch eine Umfrage geklärt werden. Nicht etwa durch ein großes Meinungsforschungsinstitut, sondern von den Teilnehmern eines P-Seminars im Leitfach Mathematik des Rudolf-Diesel-Gymnasiums. Die Seminarleiterin Monika Habenicht und die zehn Schüler stellten die Ergebnisse jetzt im Holzerbau vor. „Wir haben eigene Ideen gesammelt und als Multiple-Choice-Antworten vorgegeben“, so der 17-jährige Michael. „Zusätzlich hatten die Befragten die Möglichkeit, eigene Ideen vorzuschlagen.“ 191 Befragungen führten die Schüler durch – am eigenen Gymnasium, auf dem Hochzoller Straßenfest, beim TC Friedberg und im privaten Umfeld.

Ankreuzbar auf der Wunschliste für das Interieur waren unter anderem Billard, Kicker, Tischtennisplatte und Musikanlage. Darüber, dass ausgerechnet Spielekonsolen mit 45 Prozent der Stimmen im Ranking auf dem letzten Platz landen würden, waren die Teilnehmer des P-Seminars selbst überrascht. Am wichtigsten war den Befragten stattdessen mit 75 Prozent die Musik, gefolgt vom Kicker-Tisch. „Für einen Billardtisch und Tischtennis konnte sich etwa die Hälfte der Befragten begeistern“, weiß Robert, 18. Die kreativen eigenen Ideen der Befragten entlarvten ein Klischee über die Jugend von heute als Vorurteil: Deutlich wichtiger als der ständige kostenlose Zugang zum Internet fürs Smartphone per WLAN waren den Befragten nämlich ein Beamer für gemeinsame „Kinoerlebnisse“ und – ganz pragmatisch – Sitzgelegenheiten.

„Trotz des digitalen Zeitalters ist es wichtig, dass sich die Menschen sozial austauschen“, findet Moritz aus dem Projekt-Seminar. „Ein Jugendzentrum ist eine gute Möglichkeit, Leute außerhalb des Internets kennenzulernen“, so der 18-Jährige. Die Idee einer Bar wurde begrüßt. Darts und Airhockey wurden ebenfalls gewünscht.

Auf die Frage, wie die freien Räume genutzt werden sollten, wählten 50 Prozent „Fitnessraum“, 45 Prozent „Lernraum mit PC“ und 35 Prozent „Werkraum“. Unter den eigenen Vorschlägen rangierte das Heimkino mit doppelt so vielen Stimmen weit über dem „Gaming-Raum“ und dem „Chillraum“. Die Teilnehmer des Seminars wollten auch wissen, welche Aktivitäten im Freien den potenziellen Besuchern des Jugendcafés wichtig wären. Hier landete die Terrasse mit 75 Prozent als Hotspot auf Platz 1. „Das hat uns überrascht“, erzählt Raffael, 17. Eine Tischtennisplatte und ein Basketball-Korb waren ebenfalls gefragt. Aber auch eine Wiese mit Beet stand auf der Wunschliste. Befragt nach eigenen Vorschlägen, waren sich die Ideengeber einig: Gleich 18 Mal nannten Umfrage-Teilnehmer ein Fußballtor. Zwei wünschten sich eine Hollywoodschaukel oder einen Pool. „Auf die Idee wären wir selbst nicht gekommen“, kommentierte die 16-jährige Annika den Vorschlag eines Befragten, eine Boulderwand zu installieren.

