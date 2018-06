09:03 Uhr

Hundert Haushalte in der Innenstadt von Stromausfall betroffen

Wegen eines Unfalls in der Ludwigstraße sind derzeit rund hundert Haushalte ohne Strom. Gegen neun Uhr sollen die Reparaturen abgeschlossen sein.

Ein Unfall in der Ludwigstraße hat dafür gesorgt, dass derzeit rund einhundert Haushalte ohne Strom auskommen müssen.

Am Montagabend war laut einer Stadtwerke-Sprecherin ein Auto in einen Verteiler auf dem Gehweg gefahren. Dadurch wurde dieser so stark beschädigt, dass er ausgewechselt werden musste. Am Montagabend hatten die betroffenen Haushalte noch Strom. Mit Beginn der Reparaturarbeiten am Dienstagmorgen wurde der Strom abgeschaltet.

Laut Angaben der Stadtwerke waren die betroffenen Haushalte zuvor informiert worden. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich gegen neun Uhr abgeschlossen sein. (sli)