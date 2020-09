15:28 Uhr

Illegales Autorennen? Frau kann sich mit Sprung zur Seite vor Raser retten

Zwei Autofahrer sollen sich am Montagabend in Lechhausen in Augsburg ein Rennen geliefert haben. Sie gefährdeten andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise massiv.

Zwei Autofahrer sollen sich in Lechhausen am Montagabend ein illegales Autorennen geliefert haben. Nach Polizeiangaben meldete sich gegen 20.30 Uhr ein Zeuge, der ein Rennen zwischen zwei Autofahrern in der Neuburger Straße sah. Er konnte demnach beobachten, wie an der Kreuzung Blücherstraße/Neuburger Straße, nachdem die Ampel dort auf Grün umgeschaltet hatte, ein BMW und ein VW Golf stark beschleunigt wurden, und dass sich die Fahrer der beiden Autos anschließend im weiteren Verlauf der Neuburger Straße ein Rennen lieferten.

Auf Höhe der Hausnummer 60 verlor der BMW-Fahrer dann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Polizei weiter. Hierbei stieß er gegen eine auf dem Gehweg stehende Mülltonne. Eine bislang unbekannte, neben der Mülltonne stehende Frau konnte sich nach Zeugenangaben nur durch einen Sprung zur Seite retten, blieb dabei aber unverletzt. Bei dem Zusammenprall mit der Mülltonne wurde der rechte Außenspiegel am BMW beschädigt, außerdem dürfte anhand der vorgefundenen Spurenlage wohl auch die Seitenscheibe zu Bruch gegangen sein, so die Ermittler.

Autofahrer driftet in Augsburg-Lechhausen auf die Gegenfahrbahn

Am Dienstagmorgen meldete sich ein weiterer Zeuge, der am Montagabend offenbar am Schlößle hinter dem besagten BMW mit seinem Fahrzeug an der Ampel gewartet hatte. Er bestätigte laut Polizei den Sachverhalt und konnte noch ergänzen, dass der BMW-Fahrer wohl absichtlich das Heck ausbrechen gelassen hatte und deswegen auf die Gegenfahrbahn gedriftet war. Außerdem müsste auch noch ein unbekannter Smart-Fahrer den Vorfall beobachtet haben, nachdem dieser mehrfach mit der Lichthupe zur Warnung aufblendete.

Von dem betroffenen BMW ist der Polizei bekannt, dass es sich dabei um einen dunklen, eventuell blauen BMW der 3er- oder 5er-Serie mit ausländischen Kennzeichen, das mit „SB“ anfängt handeln soll, was eventuell rumänisch für Sibiu steht. Das Auto müsste die beschriebenen Beschädigungen aufweisen, so die Polizei. Fahrer und Beifahrer sollen etwa 25 Jahre alt und um die 1.80 Meter groß sein; die haben den Angaben zufolge dunkle Haare und sind schlank. Vom zweiten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen VW Golf handeln soll.

Illegales Autorennen in Augsburg-Lechhausen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der entstandenen Verkehrssituation möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, insbesondere auch die Frau, die neben der Mülltonne stand und der Smart-Fahrer, der Lichthupe gegeben hat. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Nummer 0821/323-2310. (jaka)

