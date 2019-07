Im Hochfeld entstehen 88 neue Wohnungen

Plus Im Augsburger Hochfeld entstehen 88 neue Wohnungen. Der Bauherr erklärt, warum aus seiner Sicht das gesamte Viertel vom neuen Gebäudekomplex profitieren wird.

Lange Zeit lag die Fläche an der Werderstraße zwischen den Bahnlinien Richtung München und Richtung Buchloe brach. Alte Gebäude der damaligen Bundesbahn sind bereits entfernt worden. Vor drei Jahren hat Investor und Bauträger Ulrich Reitenberger das Grundstück gekauft, für das bereits eine Bauvor-anfrage beim Bauamt vorlag. Am nördlichen Zipfel der Werderstraße werden nun neue Wohnhäuser mit insgesamt 88 Eigentumswohnungen und einer Gesamtwohnfläche von fast 6500 Quadratmetern gebaut – in sieben Bauabschnitten.

Neue Wohnungen für Augsburg

Die Bauherrengemeinschaft besteht aus der Ulrich Reitenberger Bau GmbH aus Laugna, die den Bau von fünf der sieben Häuser finanziert, und Lehmann & Müßig Baupartner GmbH aus Augsburg. Der Spatenstich erfolgte bereits, auch ein Kran steht für den ersten Bauabschnitt seit ein paar Wochen an Ort und Stelle. Kürzlich war Baubeginn des Rohbaus. „Die ersten Wohnungen sind voraussichtlich im Frühjahr 2021 bezugsfertig“, erklärt Ulrich Reitenberger IV., der 32-jährige Geschäftsführer des Bauunternehmens. Das Besondere daran: Vor dem Baubeginn haben die Bauherren noch keine Eigentumswohnung verkauft – Verkaufsstart ist erst nach der diesjährigen Sommerpause.

Die einzelnen Wohnungen werden eine Wohnfläche von 35 bis 220 Quadratmetern haben. „Wir bauen die Wohnhäuser barrierearm und können sie auf Wunsch behindertengerecht ausbauen.“ Reitenberger baut mit seinen eigenen „Jungs“, wie er sagt. Das Bauunternehmen, welches einst, im Jahr 1952 gegründet, mit Trockenbau anfing, beschäftigt heute fast 160 Mitarbeiter und ist nach seinen Worten eines der größten für schlüsselfertiges Bauen in der Region und in Augsburg nicht unbekannt. Bereits im Äußeren Ladehof, schräg gegenüber der Bahnlinie, war Reitenberger tätig – damals noch als Dienstleister. Erst seit kurzem ist Reitenberger auch Bauträger und plant derzeit mehrere Projekte in Augsburg, unter anderem 69 Studenten–Apartments in der Gabelsbergerstraße 56.

Kleine Gärten im Erdgeschoss

Die neuen Wohnhäuser an der Werderstraße werden mehrere Besonderheiten haben. Für den Schallschutz dient eine durchgehende Verbindung der fünf nördlichen Häuser. „Vom Gebäuderiegel wird das gesamte Viertel profitieren.“ Vier Geschosse und ein sogenanntes Staffelgeschoss samt Flachdach, also effektiv vier Obergeschosse werden die neuen Häuser haben. Die Erdgeschosswohnungen haben zudem einen kleinen Garten.

Während des Gesprächs mit dem Bauherrn ist zwischen den Zeilen zu lesen: Reitenberger hätte wohl gerne noch höher gebaut. 128 Stellplätze wird Reitenberger auf zwei Tiefgaragenebenen bauen, 31 mehr als erforderlich. Oberirdisch wird es zehn Besucherparkplätze geben. Die beiden Wohnhäuser direkt an der Werderstraße sind architektonisch an die umliegenden Wohnhäuser angelehnt. Gebaut wird in Ziegelbauweise, jede Wohnung hat einen eigenen Balkon. Die zusammenhängenden und stockwerkübergreifenden Beton-Flachstahl-Balkone der fünf nördlichen Häuser werden ein charakteristisches Erscheinungsbild geben, erklärt Ulrich Reitenberger. Die Putzfassaden werden nach jetzigem Stand in einem grau-bräunlichen Farbton angemalt.

Wohnungen an der Bahnlinie

„Wir müssen viel in den Lärmschutz investieren“, sagt der 32-Jährige. Zur Bahnlinie hin werden mehrere Bäume gepflanzt, die ebenfalls die Lärmemission der vorbeirollenden Züge mindern sollen. Ebenfalls begrünt wird der Innenhof des Wohncarrés. Die Fertigstellung aller Bauabschnitte wird laut Reitenberger planmäßig im Dezember 2022 erfolgen. Dann wird eine der letzten größeren Baulücken im Viertel zugebaut sein.

