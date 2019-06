00:33 Uhr

Im Pferseer Schlösslepark wird bald gefeiert

Veranstalter bieten am 12. und 13. Juli ein vielfältiges Programm, suchen aber noch Sponsoren und Tombolapreise

Um den Schlösslepark und vor allem dem Bereich zwischen Bürgerhaus Pfersee und Jugendhaus wurde in den vergangenen Monaten im Zuge der Bürgerhaus-Erweiterung heftig und kontrovers diskutiert. Demnächst steht dort das Feiern im Vordergrund: Am Freitag und Samstag, 12./13. Juli, geht es beim Stadtteilfest rund im Schlösslepark hinterhalb der Stadtberger Straße.

Das Bürgerhaus, das Jugendhaus Linie 3 und die Aktionsgemeinschaft Pfersee aktiv sind die Hauptveranstalter. Sie haben mit vielen Vereinen, Initiativen und Musikgruppen ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Am Freitag startet das Stadtteilfest um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr. An beiden Tagen sind viele Aktionen für die ganze Familie geplant. Unter anderem kommt das Rote Kreuz mit einem Kletterturm und seinen Rettungshunden. Das Mehrgenerationenhaus bietet einen Jonglier- Workshop, das Kindernest bietet Spiele für kleine Kinder an. Der Schachclub Rochade will Lust auf Schachspielen machen, der Kreativkreis Pinselstrich wird eine Vernissage im Bürgerhaus gestalten und für die Kinder gibt’s Aktionpainting. Das Jugendhaus Linie 3 veranstaltet ein rasantes Streetballturnier.

Der Bildungsverein Calla wird eine Tombola organisieren und braucht dafür noch Tombolapreise. Das Forschermobil von der Umweltstation Augsburg wird zum Thema Insekten am Start sein. Auch bei Yoga im Freien können die Besucher mitmachen. Der TVA Pfersee bietet einen Koordinationsparcours an.

Neben all diesen Ständen gibt es auch noch ein buntes und vielfältiges Bühnenprogramm am Nachmittag: Unterschiedliche Tanzdarbietungen von Salsa bis zu Linedance, Aktionen von Selbstverteidigungsvereinen und ein Improvisationstheater stehen auf dem Programm.

An beiden Abenden wollen dann Musikgruppen der unterschiedlichsten Genres Open-Air-Festival-Atmosphäre im Schlösslepark verbreiten. Unter anderem hat die singende Box-Weltmeisterin Tina Schüssler ihr Kommen angekündigt. Für Essen (aus vieler Herren Länder) und Trinken ist gesorgt.

Wer sich noch am Stadtteilfest Pfersee beteiligen will, kann sich an das Bürgerhaus unter Telefon 0821/525 969 wenden. Leiter Peter Luibl würde sich besonders über Gaukler freuen. Da das Stadtteilfest kostenlos ist, sind die Veranstalter auch auf der Suche nach Sponsoren, Handtaschen für einen Flohmarkt des Freiwilligenzentrums und Tombolapreisen. (AZ(bau)

