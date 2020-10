17.10.2020

In Augsburg gelten jetzt die strengeren Corona-Regeln

Die Corona-Zahlen in Augsburg klettern in Augsburg weiter nach oben. Seit diesem Samstag gelten in der Stadt jetzt die bayernweiten Regeln für Corona-Hotspots. Was das bedeutet.

Von Jörg Heinzle

Die Corona-Fallzahlen sind auch am Samstag in Augsburg weiter stark angestiegen. Die Gesundheitsamt meldete 86 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf über 90 an - und ist damit weit über der von Bund und Ländern festgelegten Obergrenze von 50. Die Stadt Augsburg hatte deshalb schon in den vergangenen Tagen verschärfte Corona-Regeln erlassen, unter anderem eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt. Ab diesem Samstag gelten nach Angaben der Stadt nun die teils noch strengeren bayernweiten Regeln, die von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) in dieser Woche angekündigt worden sind. Ein Überblick.

Private Treffen und Feiern: Es wird jetzt nicht mehr unterschieden zwischen privaten Treffen zuhause und Feierlichkeiten wie Hochzeiten in Gaststätten oder ähnlichen Räumen. Der Teilnehmerkreis ist bei solchen Treffen und feiern bei einem Sieben-Tage-Wert von über 50 nun generell auf direkte Verwandte (Geschwister und in direkter Linie), Personen aus maximal zwei Haushalten oder ansonsten auf maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten beschränkt. Das gilt laut Stadt auch schon an diesem Samstag. Wer also noch eine Feier mit zumindest 25 Personen in einem Lokal organisiert hat, könnte Schwierigkeiten bekommen.

Maskenpflicht : In Augsburg gilt weiter die Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt - unter anderem in der Fußgängerzone, der Maximilianstraße , am Hauptbahnhof und auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss an diesen Orten rund um die Uhr getragen werden. Nach den neuen bayerischen Regeln soll die Maskenpflicht an besonders belebten öffentlichen Orten auch bei einem Sieben-Tage-Wert zwischen 35 und 50 bleiben. Ebenfalls muss in Augsburg eine Maske auf allen Märkten getragen werden, bei Kulturveranstaltungen wie Theater oder Konzerten und im Kino , ebenso auch auf Tagungen, Kongressen sowie bei allen Veranstaltungen, die beruflich oder dienstlich veranlasst sind. Außerdem gibt es eine Maskenpflicht nun in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden, für die es bisher keine besonderen Regelungen gab. Ab einem Alter von sechs Jahren muss laut Stadt die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Im öffentlichen Nahverkehr gilt die Pflicht nach wie vor. Alle Schüler müssen im Unterricht Maske tragen - auch an Grundschulen.

Gastronomie : Lokale in Augsburg dürfen Speisen und Getränke an ihre Gäste nur noch bis 22 Uhr verkaufen. Die Sperrzeit gilt in der ganzen Stadt. Auch der Verkauf alkoholischer Getränke zum Mitnehmen ist eingeschränkt: täglich von 22 bis 6 Uhr gilt ein Alkohol-Verkaufsverbot, auch an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste im gesamten Stadtgebiet.



Seniorenheime und Krankenhäuser: Erlaubt ist derzeit maximal ein Besucher pro Person. Eine Ausnahme: Minderjährige dürfen von beiden Elternteilen oder Sorgeberechtigten besucht werden.

Sportveranstaltungen: Im Profi- und Breitensport sind in der Stadt Augsburg derzeit keine Zuschauer zugelassen. Die Stadt teilt dazu mit: "Alle Personen, die nicht unmittelbar für den Trainingsbetrieb oder im Rahmen von Aufsichtsfunktionen anwesend sein müssen, sind als Zuschauerinnen und Zuschauer ausgeschlossen. Das gilt auch für Eltern, wenn keine Aufsichtsfunktionen wahrgenommen werden."

Alkoholkonsum im Freien: Täglich zwischen 22 und 6 Uhr darf an zahlreichen Orten in der Augsburger Innenstadt kein Alkohol getrunken werden. Es handelt sich um folgende Straßen und Plätze: Maximilianstraße , Wintergasse, Dominikanergasse, Predigerberg, Afrawald, Ulrichsplatz , Hallstraße, Rathausplatz, Elias-Holl-Platz, Holbeinplatz, Königsplatz, Ludwigstraße , Fronhof, An der Blauen Kappe, Grünanlage an der Blauen Kappe/ Curt-Frenzel-Stadion .

