08:58 Uhr

In Lech gefallen: 60-Jähriger seit Freitag vermisst

Freitagabend stürzte ein 60-Jähriger in Augsburg in den Lech. Rettungskräfte suchten erfolglos nach dem Mann. Die Polizei geht vom Tod des Verunglückten aus.

In Augsburg und Gersthofen haben Rettungskräfte am Freitagabend bis etwa 23.30 Uhr nach einem 60-Jährigen gesucht, der gegen 19 Uhr in den Lech gefallen war. Sein Begleiter alarmierte unverzüglich die Notrufzentrale. Der Verunglückte sei am Ufer abgerutscht und in den Fluss gestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale unserer Redaktion am Samstag auf Nachfrage mitteilte, sei der Mann am Freitagabend im Bereich der A8-Autobahnbrücke bäuchlings im Wasser treibend von Einsatzkräften gesichtet worden.

Leider war es den Rettern nicht möglich, den Verunglückten zu retten. Die starke Strömung riss den Mann mit, trübe Wassermassen erschwerten die Sicht. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior nur noch tot gefunden werden kann.

Vermisster 60-Jähriger am Lech in Augsburg: Polizei stellt Suche ein

Am Abend wurde unter anderem mit einem Polizei-Hubschrauber und dem Rettungshubschrauber der Uniklinik Augsburg nach dem Vermissten gesucht. Selbst der Einsatz einer Wärmebildkamera führte aufgrund der schlechten Wasserbedingungen nicht zum Erfolg. Zeugen berichteten zudem von etwa 20 Polizei- und Rettungswagen, die an der Schillstraße im Einsatz waren. Nach Angaben der Polizei wurde am späteren Abend auch am Lech in Gersthofen und Ellgau gesucht.

Um ca. 23.30 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Suche nach dem Vermissten. Bislang gebe es keine Spur von der gesuchten Person, sagte der Sprecher. Da der Lech aktuell viel Wasser führe und die Wehre geöffnet seien, könne sie auch weit abgetrieben worden sein. (AZ)

In unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt" haben wir in einer Folge mit einem Wasserretter gesprochen. Hier können Sie die Folge anhören.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen