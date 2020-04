In Oberhausen entstehen 35 geförderte Wohnungen

Plus Die städtische Wohnbaugruppe errichtet in Oberhausen eine neue Anlage für rund 10,5 Millionen Euro. Was dort vorgesehen ist.

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat mit dem Bau von 35 geförderten Wohnungen in Oberhausen begonnen. Die Wohnanlage entsteht an der Nordfriedhofstraße, auf einem Grundstück, auf dem vormals der Augsburger Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb untergebracht war. Die Wohnungen werden im Rahmen der einkommensorientierten Förderung errichtet.

Augsburg-Oberhausen: Neue Wohnungen für 10,5 Millionen Euro

Auf dem Grundstück nördlich der Werner-Egk-Grundschule entstehen barrierefreie Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sowie eine rollstuhlgerechte Wohnung. Die Anlage wird zudem durch eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen ergänzt. Die Gesamtkosten des Neubauprojekts, das im vierten Quartal 2021 fertiggestellt werden soll, belaufen sich auf rund 10,5 Millionen Euro.

So sieht de neue Wohnanlage der Wohnbaugruppe in Oberhausen einmal aus. Bild: Architekturbüro Rumstadt

Um das Neubauprojekt bei den hohen Bau- und Grundstückspreisen wirtschaftlich bauen zu können, wurde eine Miete von zwölf Euro pro Quadratmeter genehmigt. Dank der einkommensorientierten Förderung erhalten alle Mieter einen monatlichen Zuschuss. In der niedrigsten Einkommensstufe fallen damit sieben Euro pro Quadratmeter Miete an, in der obersten (die zum Beispiel eine vierköpfige Familie mit einem Jahresbruttoeinkommen von über 80.000 Euro einschließt) werden die Mietkosten auf neun Euro pro Quadratmeter gesenkt.

„Auch in der aktuellen Situation führen wir unseren Auftrag, bezahlbaren Wohnraum für Augsburg zu schaffen, so gut es geht fort. Unsere Neubauprojekte laufen planmäßig und unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen weiter“, so Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe. „Als ein Zeichen der Normalität in dieser schwierigen Zeit ist nun auch der Baubeginn unserer Wohnanlage an der Nordfriedhofstraße erfolgt.“ Einschließlich dieses Projekts beabsichtigt die Wohnbaugruppe in diesem Jahr den Baustart von 411 Wohneinheiten. (AZ)

