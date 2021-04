In Teilen der Augsburger Innenstadt ist der Strom ausgefallen

In der Augsburger Innenstadt gab es am Mittwoch für einige Zeit einen Stromausfall. Ein Bagger hatte Leitungen beschädigt.

In Teilen der Augsburger Innenstadt ist am Mittwochnachmittag vorübergehend die Stromversorgung ausgefallen. Der Grund für den Ausfall waren nach Angaben der Stadtwerke Bauarbeiten in der Hermanstraße. Ein Bagger habe dort bei Erdarbeiten zwei größere Leitungen beschädigt. Vom Ausfall betroffen waren demnach Bereich der Innenstadt zwischen Ulrichsplatz und Klinkertor, unter anderem auch die Maximilianstraße.

Nach rund 20 Minuten seien nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke die ersten betroffenen Gebäude wieder versorgt worden, nach und nach habe man dann überall wieder die Stromversorgung sicherstellen können. (jöh)

