vor 33 Min.

In den Sommerferien starten mehrere Baustellen in Augsburg

Plus Schleifenstraße, Inningen, Straßenbahnlinie 3: Mit beginn der Ferien wird in Augsburg wieder gebaut. Hier kann es in der nächsten Zeit eng werden.

Von Stefan Krog

Mit dem Start der Sommerferien starten in Augsburg diverse größere Baustellen. Hier ein Überblick:

Schleifenstraße: Ab Montag laufen im Schleifenstraßen-Tunnel Erneuerungsarbeiten an der Technik. In verschiedenen Bauphasen fällt eine Fahrspur je Richtung weg, sodass es zu Behinderungen kommen kann. Die Arbeiten dauern bis Ende September.

Baustelle an B17 in Augsburg: Arbeiten an der Kreuzung mit der A8

B17/A8: Ab Montag gehen die Sanierungsarbeiten an der Brücke der B2/B17 über die Autobahn A8 weiter. Im vergangenen Jahr wurde die Fahrbahn Richtung Augsburg saniert, dieses Jahr ist die Gegenrichtung dran. Bereits am Freitagabend begannen die Vorbereitungen. Eine Fahrspur der B2/B17 wurde dafür auf die Gegenfahrbahn geleitet. Es bleibt aber bei vier verfügbaren Fahrspuren. Alle Zu- und Abfahrten zwischen Bundesstraße und Autobahn bleiben erhalten, so der Betreiber Autobahnplus. Nach dem Ende der Sommerferien im September gilt wieder die normale Verkehrsführung.

Friedrich-Ebert-Straße: Ab Montag wird der Messe-Fußgängersteg über die Friedrich-Ebert-Straße renoviert. Bis Mitte August fällt je Richtung eine Fahrspur weg.

Bauarbeiten: Einbahnstraße in Inningen

Inningen: Die Inninger Ortsdurchfahrt (Bobinger Straße) wird wegen Bauarbeiten ab Montag zur Einbahnstraße in Richtung Süden. Ab dem 3. August wird dann noch die Verbindungsstraße nach Bergheim (Bergheimer Straße) zwischen Kreuzung und Brücke über die Singold gesperrt. Es wird eine Umleitung ausgeschildert.

Wertachstraße: Bereits seit Donnerstag ist die Wertachstraße eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Innenstadt. Hier laufen Leitungsarbeiten und eine Umgestaltung des Straßenraums. Die Arbeiten laufen bereits seit Juni, bisher galt die Einbahnregelung aber stadtauswärts.

Straßenbahnbaustelle: Auf der Straßenbahnlinie 3 finden während der Ferien Gleisbauarbeiten statt. Unter anderem wird an der Endhaltestelle Haunstetten West die Verlängerung nach Königsbrunn vorbereitet. Zudem werden im Bereich des Rasengleises der Linie 3 Unterlagsplatten erneuert. Diese Gummilager dämpfen Schall und Erschütterungen. Zwischen Hauptbahnhof und Haunstetten West fährt die Ersatzbuslinie B3. Die Linie 3 aus Stadtbergen wird in den Ferien mit der Linie 6 nach Friedberg verknüpft.

Straßenbahnen: Nahverkehr nur im Zehn-Minuten-Takt

Ferienfahrplan: Die Stadtwerke steigen in den Ferien montags bis freitags untertags auf den Zehn-Minuten-Takt um (coronabedingt fahren Trams sonst aktuell alle 7,5 Minuten). In den Abendstunden, an Samstagen sowie sonn- und feiertags gilt der reguläre Fahrplan. Busse verkehren ebenfalls nach normalem Fahrplan. Aufgrund der Corona-Krise liege man aktuell immer noch bei weniger als der Hälfte des regulären Fahrgastaufkommens, so die Stadtwerke. In den Ferien gingen die Fahrgastzahlen üblicherweise um 40 Prozent zurück.

