vor 46 Min.

In der Bäckergasse ist das Pflaster jetzt wieder schöner

Nach der Verlegung im Sommer war die Fugenmasse zwischen den Steinen herausgequollen. Inzwischen wurde nachgebessert

Die Baufirma, die das Pflaster in der Bäckergasse zur Unzufriedenheit der Stadt verlegt hat (wir berichteten), hat inzwischen nachgebessert. Laut Baureferent Gerd Merkle (CSU) habe man bis zum Winter warten müssen, weil ein Entfernen des überschüssigen Fugenmaterials erst bei kalten Temperaturen möglich ist. Offenbar, so Merkle, habe die Firma beim Verlegen des Pflasters zu viel Fugenmasse verwendet aus der Erfahrung, dass das Material nach dem Aushärten schrumpft. In der Bäckergasse führte das gut gemeinte Vorgehen dazu, dass am Ende Wülste aus Fugenmasse zwischen den Steinen hervorquollen. Teils gab es auch schwarze Verfärbungen auf den Pflastersteinen.

Im kommenden Jahr soll auch die anschließende Spitalgasse neu gepflastert werden. Die Stadt gestaltet den Straßenzug neu um. Er wird verkehrsberuhigt. Zudem wird die Trennung zwischen Fußweg und Fahrbahn aufgehoben. (skro)

