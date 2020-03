vor 17 Min.

In der Spitalgasse wird weitergebaut

In der Spitalgasse vor der Puppenkiste laufen die Sanierungsarbeiten wieder an.

Plus Die Stadt will die Sanierung des Straßenzugs Bäcker-/Spitalgasse in diesem Jahr abschließen. Das Projekt soll auch einen Beitrag zum Unesco-Welterbe-Titel leisten.

Von Stefan Krog

Die Stadt will in diesem Jahr die Sanierung der Spitalgasse zu Ende bringen. Die Gasse im Bereich vor der Puppenkiste soll – – zu einer Art Altstadt-Boulevard umgestaltet werden. Der Straßenzug wird auf ganzer Breite neu gepflastert und verkehrsberuhigt. Die separaten Gehsteige fallen weg.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Spitalgasse in Augsburg gesperrt Seit einigen Tagen ist die Spitalgasse wie schon im vergangenen Jahr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Fußgänger können weiterhin passieren und auch alle Häuser, speziell die Puppenkiste, erreichen. In einem ersten Schritt wird die Gasse auf Höhe Puppenkiste zur Sackgasse aus beiden Richtungen. Ist dieser Abschnitt fertig, machen die Bauarbeiter mit dem kleinen Platz vor dem Roten Tor weiter. Nach den Baggerarbeiten wird gesägtes Granitpflaster wie schon im Rest des Straßenzugs und wie in der Fußgängerzone oder der Dominikanergasse verlegt. 22 Bilder Diese 22 Denkmäler machen Augsburg zum Welterbe Beitrag zum Unesco-Welterbe Ziel der Umbauarbeiten ist es, den Straßenzug wieder besser erlebbar für Fußgänger zu machen. Es fallen einige Parkplätze weg. Die Stadt will Bäume pflanzen sowie Abfallkörbe und Fahrradständer aufstellen. Zudem bekommt die Außengastronomie mehr Platz. Der kleine Platz vor dem Roten Tor soll zum Stadtplatz umgestaltet werden. Für Autos gilt Schrittgeschwindigkeit. In der Bäckergasse kommt der Umbau bei Passanten gut an. Die Ladeninhaber tragen die Sanierung grundsätzlich auch mit, stöhnten aber unter Einbußen während der Bauarbeiten. Mit den Umbauarbeiten in der Altstadt möchte die Stadt im Blick auf den Unesco-Welterbe-Titel die Wassertürme am Roten Tor besser zugänglich machen und stärker ins Bewusstsein rücken. In diesem Zug wurden auch das Rote Tor geöffnet und der Fußgängerweg auf der Mauer hinter der Freilichtbühne wieder geöffnet. Lesen Sie auch: Wie das Wasser Augsburg reich machte

Nach dem Umbau kommen neue Läden in die Bäckergasse

Die Bäckergasse - ein positives Beispiel



Themen folgen