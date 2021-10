E-Bike-Fahrer ohne Führerschein erwischt

Weil ein 56-Jähriger mit einem E-Bike unterwegs war, das bis zu 45 km/h schnell wird, und er keinen dafür nötigen Führerschein hatte, hat er nun Ärger mit der Polizei.

Die Fahrt mit seinem E-Bike endete für einen 56-Jährigen am Dienstag mit Ärger. Gegen 16.30 Uhr war der Mann von einer Streifenbesatzung am Milchberg kontrolliert worden, da er mit seinem Zweirad außergewöhnlich zügig unterwegs gewesen war. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug des Mannes nicht um ein übliches Pedelec handelte, sondern um ein E-Bike, das mittels eines Gasgriffes am Lenker bis zu 45km/h schnell war, ohne dass die Pedale betätigt werden mussten.

E-Bike wird bis zu 45 km/h schnell

Für solch ein Fahrrad wäre ein Haftpflichtversicherung mitsamt einem Versicherungskennzeichen sowie eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich, um es im öffentlichen Straßenverkehr nutzen zu dürfen, teilt die Polizei mit. Dies alles konnte der 56-Jährige allerdings nicht vorweisen. Er gab an, dass er das E-Bike in einem hiesigen Verbrauchermarkt gekauft, sich jedoch nicht über die rechtlichen Voraussetzungen informiert habe.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein sowie wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungssetz eingeleitet. (nist)