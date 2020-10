vor 33 Min.

Inningen: In der Bergheimer Straße gilt jetzt immer Tempo 30

In der Bergheimer Straße in Inningen wird die Tempo-30-Regelung dauerhaft übernommen.

Plus Die Verkehrsberuhigung soll nach einem Versuch zum Dauerzustand werden. Manche Anwohner freut das, andere weniger.

Von Stefan Krog

Die Stadt will die Bergheimer Straße in Inningen (Verbindungsstraße nach Bergheim) dauerhaft mit Tempo 30 und Elementen zur Verengung der Fahrbahn verkehrsberuhigen. Im Sommer 2017 hatte das Tiefbauamt auf Drängen von Anwohnern einen entsprechenden Verkehrsversuch gestartet. Teils begrüßten Anwohner die Maßnahmen, teils wurden sie abgelehnt, etwa weil es mehr Brems- und Anfahrvorgänge mit entsprechendem Lärm gibt. Abschließend kam das Tiefbauamt zum Ergebnis, dass es bei der Verkehrsberuhigung bleiben soll, zumal es im Sommer wieder verstärkt Beschwerden über zu schnell fahrende Autos gab.

Umbau war wegen landwirtschaftlicher Gespanne nötig

Zwar fahren die Autos an der Ortsverbindungsstraße, die teils auf beiden Seiten von Wohnhäusern gesäumt wird, in der Mehrheit nach wie vor nicht Tempo 30, allerdings ging die Geschwindigkeit deutlich nach unten, so Messungen der Stadt. Die Stadt hatte im Jahr 2018 nachbessern müssen, nachdem Landwirte Schwierigkeiten hatten, mit ihren Fuhrwerken die eingebaute Engstelle zu passieren. Der Umbau damals habe die verkehrsberuhigende Wirkung vermindert.

Der Bauausschuss des Stadtrats beschloss die Verkehrsberuhigung gegen eine Stimme der AfD. Einstweilen bleiben die provisorischen Elemente in der Straße stehen. Eine dauerhafte Umsetzung mit asphaltierten Einengungen kostet 40.000 Euro. Dieses Geld ist noch nicht vorhanden. (skro)

