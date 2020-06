vor 59 Min.

Ins Gefängnis wegen Corona-Verstößen?

In der Süchtigenszene gab es Bußgelder wegen Gruppenbildung und dem Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund. Dabei erwischte es auch Obdachlose. Warum die Drogenhilfe von der Politik enttäuscht ist

Von Fridtjof Atterdal

Die Süchtigen an Königsplatz und Helmut-Haller-Platz haben die Corona-Einschränkungen teilweise hart getroffen. Gekürzte Hilfsangebote, keine Möglichkeiten, durch Betteln oder Flaschensammeln den Lebensunterhalt zu bestreiten und das Verbot, sich zu treffen, machten das Leben für die oft obdachlosen Süchtigen extrem schwierig. Doch jetzt sehen sich viele von ihnen mit einem anderen Problem konfrontiert. Die Stadt hat Bußgeldbescheide für Verstöße gegen die Corona-Einschränkungen verschickt. Und weil viele Süchtige die Bußgelder nicht bezahlen können, könnten bald die Haftanstalten in der Region mit Menschen voll sein, die eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen, befürchtet die Augsburger Drogenhilfe.

„Die Bußgelder, die sich da angesammelt haben, sind teilweise enorm“, weiß Sozialarbeiter Julian Meyer von der Drogenhilfe Schwaben. Wiederholungstäter, die ohne „triftigen Grund“ im Freien erwischt wurden, oder die sich in Gruppen aufgehalten haben, sollen teilweise Summen von über 1000 Euro bezahlen. Und der größte Teil der Widersprüche gegen die Bescheide sei von der Stadt bereits abgelehnt worden, so der Streetworker. „Meiner Meinung nach hat man beim Verfassen der Corona-Vorschriften diese Menschen einfach vergessen“, sagt er. Denn offenbar wurden selbst Obdachlose aufgeschrieben, die wegen fehlender Papiere ihre Obdachlosigkeit nicht nachweisen konnten.

Viele Süchtige lebten übergangsweise bei Freunden, erklärt Meyer. Als die Corona-Beschränkungen begannen, landeten sie auf die Straße. „Als diese Menschen merkten, dass sie einen Ausweis brauchen, um ihre Obdachlosigkeit nachweisen zu können, waren die Bürgerbüros wegen Corona geschlossen“, beschreibt er das Dilemma.

Von der Stadt heißt es, eine Ahndung wegen Verlassens der Wohnung ohne triftigen Grund schließe sich bei Obdachlosigkeit selbstverständlich aus. „Daher wurden in diesem Zusammenhang auch keine Verwarnungs- oder Bußgelder erlassen, soweit nachweislich Obdachlosigkeit vorlag beziehungsweise der Stadt Augsburg bekannt war“, betont Ordnungsreferent Frank Pintsch. Wie viele Süchtige beziehungsweise Obdachlose eine Strafe bezahlen müssen, wird bei der Stadt nicht gesondert erfasst. Insgesamt wurden bislang 1502 Verwarnungs- und Bußgelder verhängt, die die Ausgangsbeschränkungen tangiert haben, so Pintsch. Dabei liegt der Regelsatz für das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund bei 150 Euro, Teilnehmer einer Versammlung werden mit 500 Euro pro Fall zur Kasse gebeten. Bislang hat die Stadt laut Ordnungsreferent noch keine Anträge auf Erzwingungshaft gestellt.

Die Polizei sagt dazu, bis auf eine geringe Zahl von Menschen hätten alle Obdachlosen während der Ausgangsbeschränkung die Möglichkeit gehabt, sich beim SKM, dem katholischen Verband für soziale Dienste in Augsburg, aufzuhalten. Man habe die Obdachlosen auch dahingehend aufgeklärt, betont Polizeisprecherin Maria Enslin. „Wenn sich jemand penetrant nicht daran gehalten hat, wurden in Einzelfällen auch Anzeigen geschrieben“, so die Polizeibeamtin.

Auch vor den Einrichtungen der Drogenhilfe kam es immer wieder zu Kontrollen. Dass beispielsweise in der Nähe des „BeTreff“ (kurz für „Betreuter Treff“) am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen auch während der Ausgangssperre immer wieder Süchtige anzutreffen waren, sei nicht verwunderlich, sagt Leiterin Katrin Wimmer. Die Kontaktläden waren für viele Süchtige der letzte Ort, an dem sie Essen, Hygieneartikel und saubere Spritzen erhalten konnten. Und weil zum Schutz der Mitarbeiter und der Klienten immer nur ein Süchtiger den Laden betreten durfte, warteten trotz Termin notgedrungen immer einige vor der Türe. „Es hat einige Zeit gedauert, bis wir das beispielsweise dem Ordnungsdienst deutlich machen konnten“, so Wimmer.

Welche Unsicherheit während dieser Zeit unter den Süchtigen herrschte, beschreibt „Tobi“ vom Helmut-Haller-Platz. „Mit einem Mal war alles weg, du konntest nicht mal mehr Flaschen sammeln. Die größte Angst war, dass auch noch die Ärzte zumachen und es kein Methadon mehr gibt“, erinnert er sich. Trotz Verbots sei der Austausch in der Gruppe für viele extrem wichtig gewesen. „Infos, wo es etwas zum Essen gibt und Ellenbogen waren in dieser Zeit zum Überleben am wichtigsten“, so der Süchtige.

Sozialarbeiterin Katrin Wimmer ist vor allem für die Spendenbereitschaft der Augsburger dankbar. Dass man schon kurz nach dem Beginn des Shutdown eine Grundversorgung für die Süchtigen auf die Beine stellen konnte, sei nur durch großzügige Spenden, unter anderem auch von der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, möglich gewesen. Von der Politik ist man bei der Drogenhilfe enttäuscht. „An die Randgruppen hat zumindest von offizieller politischer Seite niemand gedacht“, kritisiert Julian Meyer. „So schön die private Unterstützung durch die Augsburger war – es wäre wünschenswert, wenn es auch von der Politik eine Lobby für diese Menschen gäbe“, so der Sozialarbeiter.

Themen folgen