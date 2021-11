Presseball-Stargast Milow: "Ich will mit meiner Musik Hoffnung geben"

Der belgische Künstler Milow tritt als Stargast beim Presseball-Dinner zugunsten der Stiftung Kartei der Not in Augsburg auf. Dafür gibt es noch Karten.

Kürzlich haben Sie Ihren neuen Song "DeLorean" veröffentlicht. Es ist ein fröhliches Lied, das gute Stimmung verbreitet. Eine Zeile lautet: "Es stehen bessere Zeiten bevor für mich und dich." Meinen Sie, dass nach Corona alles besser wird?

Milow: Es ist tatsächlich eine sehr wichtige Zeile in meinem Song. Nach diesen schwierigen und komischen Zeiten während der Corona-Pandemie kann es auch nur besser werden. Diese Zeile ist voller Hoffnung und Optimismus. Ich habe das Lied mitten im Lockdown geschrieben. Ich habe vor mich hingeträumt, wie es wäre, wieder rund um die Welt reisen zu können. Das war zu dieser Zeit natürlich absolut nicht möglich. Deshalb kam mir die Idee, mit jemandem ins Auto zu steigen und in eine bessere Zukunft zu fahren. Ich weiß natürlich nicht, was die kommenden Jahre bringen werden. Aber ich bin optimistisch und glaube daran, dass bessere Zeiten vor uns sind.

Wie haben Sie Ihre Zeit während den Lockdowns verbracht?

Milow: In den 18 Monaten habe ich verschiedene Phasen durchlebt. Ich habe neue Hobbys angefangen und dann wieder aufgegeben. Ich habe wieder angefangen, Bücher zu lesen. Das hatte ich immer gerne gemacht und in den vergangenen Jahren keine Zeit mehr dazu gefunden. Und ich habe sehr viele Songs geschrieben. Manche meiner Kollegen hatten im Lockdown eine Blockade. Bei mir war es ganz anders. Ich habe wahnsinnig viele Lieder geschrieben, die natürlich nicht alle veröffentlicht werden. Ein großer Teil aber schon.

Ihre Songs versprühen gute Laune. Sie scheinen immer gut drauf zu sein. Was sind Ihre Ratschläge für diese positive Lebenseinstellung?

Milow: Ich bin nicht jeden Tag gut gelaunt. Aber ich versuche, mich mehr auf die positiven Sachen zu fokussieren, als auf die negativen. Als Corona um die Welt ging, hatte ich das Gefühl, mehr Lieder schreiben zu müssen, die einem Hoffnung geben. Das habe ich nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für mich selber gemacht.

Die Stiftung Kartei der Not unterstützt seit 1965 Menschen in unserem Verbreitungsgebiet, die unverschuldet in Not gerieten. Das Presseball-Dinner, auf dem Sie als Stargast ein Konzert geben werden, findet zugunsten der Stiftung statt. Wie wichtig ist es, karitative Zwecke zu unterstützen?

Milow: Für mich ist es sehr wichtig. Seit ich im Musikgeschäft bin, also seit etwa 15 Jahren, versuche ich, den Menschen etwas zurückzugeben. Ich unterstütze Events und Organisationen und kann natürlich aufgrund meines vollen Terminkalenders nicht zu allem Ja sagen. Ich bin sehr glücklich, dass ich in Augsburg auftreten kann. Ich liebe es, meine Musik zu spielen. Wenn das Konzert für einen guten Zweck ist, dann ist das umso besser.

Sie waren 2019 bei der Fernsehshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit von der Partie. Haben Sie Pläne, wieder einmal an einer Show im Deutschen Fernsehen teilzunehmen?

Milow: Als ich 2019 bei der Sendung im Deutschen Fernsehen mitgemacht hatte, war ich gleichzeitig bei ähnlichen Formaten in Belgien und Holland dabei. Dreimal in einem Jahr reicht erst einmal, deshalb gibt es keine weiteren Pläne. Aber es war dennoch eine schöne Erfahrung. Ich habe mich raus aus meiner Komfortzone gewagt, denn normalerweise spiele ich höchstens ein oder zwei Songs bei einer Sendung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und habe dabei Einblicke erhalten, wie sich andere Künstler ihrer Musik nähern. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich es angehe und habe mich dabei bestätigt, dass es für mich so richtig ist. Bei diesen Sendungen sind viele Freundschaften entstanden.

Sie kommen aus Belgien und leben in Amerika. Warum?

Milow: Das ist eine lange Geschichte. In den vergangenen zehn Jahren bin ich zwischen Belgien und Kalifornien gependelt. Seit Corona lebe ich aber ausschließlich wieder in Belgien. Wir werden sehen, ob es nach der Pandemie wieder so zu bewerkstelligen ist wie zuvor. Ich konnte in Kalifornien meine Batterien aufladen. Es war ein Ort, an dem ich mich erholen konnte. Ich versuche ein Leben zu leben, in dem ich immer noch inspiriert und nicht ausgebrannt werde. Es ist auch ein wichtiger Prozess für mich, um neue Songs schreiben zu können.

Info: Karten für den unterhaltsamen Abend gibt es unter presseball-augsburg.de.

Zur Person: Der belgische Singer-Songwriter Milow heißt eigentlich Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck. Der 40-Jährige ist bekannt durch Songs, wie "You Don’t Know", "Ayo Technology" und "You And Me (in My Pocket)" und ist immer wieder in den Charts vertreten. Er tritt am Samstag, 13. November, beim Presseball-Dinner im Kongress am Park auf.