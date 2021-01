vor 18 Min.

Jägerin erschießt Katze: Tierschutzverein kritisiert die Rechtslage

Plus In einem Waldstück im Raum Augsburg erschießt eine Jägerin eine in einer Lebendfalle sitzende Katze. Nun äußert sich der Augsburger Tierschutzverein zum Vorfall.

Das Video sorgte für Empörung. Es zeigt: Zwei Personen, die sich einem Käfig im Wald nähern. In einer sogenannten Kastenfalle sitzt eine schwarz-weiße Katze. Eine Frau schießt dem Tier mit einer Pistole mehrfach in den Kopf. Das Video des Vereins "Soko Tierschutz", das wohl Szenen zeigt, die sich Ende vergangenen Jahres im Raum Augsburg abgespielt haben, sorgte für große Resonanz, auch Jäger reagierten mit Unverständnis. Nun hat sich der Augsburger Tierschutzverein zu den Vorfällen geäußert – mit deutlichen Worten.

Die Tötung der Katze, sagt die Vereinsvorsitzende Sabine Gaßner, sei nicht nachvollziehbar. "Das verängstigte, hilflose Tier wurde dilettantisch und daher besonders grausam in einer Kastenfalle erschossen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Man verurteile das Vorgehen der Jägerin. Dass der bayerische Jagdverband mitteile, dass in der Ausbildung der Grundsatz gelehrt werde, ein gefangenes Haustier in ein Tierheim zu bringen, "halten wir für absolut richtig", so der Verein.

Wald bei Augsburg: Video von Jägerin sorgt für Empörung

Zugleich macht die Organisation auf die Situation der Katzen insgesamt aufmerksam und kritisiert die bestehende Rechtslage. Katzen seien zwar zahlenmäßig das häufigste Haustier, litten aber auch sehr häufig unter Vernachlässigung, Nachstellungen und qualvoller Behandlung. Innerhalb der Jägerschaft genieße die Katze kein hohes Ansehen, ganz im Gegenteil, heißt es vom Verein.

Verstörende Bilder: Mit einer Pistole schießt eine Frau auf die Katze. Das ist in dem Video zu sehen. Bild: Soko Tierschutz

Laut bayerischem Jagdgesetz sind Jäger befugt, Katzen zu töten, "wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden", wie es gesetzlich heißt. Dann gelten die Katzen als wildernd. Vom Tierschutzverein Augsburg heißt es dazu: "Wir halten es für völlig unangemessen, dass Katzen, die sich weiter als 300 Meter vom nächsten Haus aufhalten, wegen 'Wilderei' geschossen werden dürfen." Alle Haustiere, die im Wald angetroffen werden oder versehentlich in Fallen geraten, könnten kostenfrei in Tierheimen abgegeben werden, heißt es weiter.

Soko Tierschutz will Missstände beim Umgang mit Tieren aufdecken

Wie berichtet ist gegen die Jägerin eine Anzeige erstattet worden, die Polizei ermittelt in dem Fall. Die Aufnahme, die "Soko Tierschutz" zugespielt worden war und unserer Redaktion vorliegt, könnte folgenden Hintergrund haben: Nach Auskunft von "Soko Tierschutz" wurde die Katze möglicherweise erschossen, da diese teure, extra ausgesetzte Fasane fressen würde. Auf einem Social-Media-Account sei das Aussetzen der gezüchteten Fasane durch die Jägerin zu sehen.

Ob aber überhaupt strafbares Verhalten vorliegt, ist noch völlig unklar. Die Jägerin selbst zeigt sich auf Anfrage unserer Zeitung ob der heftigen Reaktionen in den sozialen Medien und ihrem Umfeld zuletzt tief betroffen, wollte sich aber zu dem Vorfall nicht äußern. (jaka)

Lesen Sie auch:

Themen folgen