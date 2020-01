10.01.2020

Job-Tausch beim Roten Kreuz

Sanitäter und Kita-Chefin wagen den Perspektivwechsel

Die Arbeit beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) bedeutet zwar immer Dienst am Menschen, die jeweiligen Aufgabenbereiche sind aber sehr unterschiedlich. Lea Erhard leitet die integrative Kindertagesstätte Zirbelzwerge des BRK-Kreisverbands Augsburg-Stadt in Oberhausen. Wie sieht der Alltag in anderen BRK-Bereichen aus? Das wollte sie wissen und hat einen Tag einen Rettungssanitäter begleitet.

Sanitätsdienst, soziale Arbeit, Wasser- und Bergwacht, Rettungshundestaffel, Suchdienst, Jugendrotkreuz … – die Bereiche, in denen das BRK tätig ist, sind sehr vielfältig. Lea Erhard bezeichnet ihre Arbeit bei den Zirbelzwergen als Traumjob.

Bei der Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr wurde ihr bewusst, wie unterschiedlich die Aufgabenbereiche der jeweiligen BRK-Mitarbeiter sind. Und wie wenig sie davon weiß. So entstand ihre Idee zum BRK-Job-Tausch.

Vor Kurzem hat Erhard einen Tag Notfallsanitäter Felix Schöpf beim Rettungsdienst begleitet. Rauchgasvergiftungen nach einem Wohnungsbrand, ein älterer Mann im Altersheim, der eines natürlichen Todes starb – die Erlebnisse haben Lea Erhard tief beeindruckt. „Was die Sanis jeden Tag leisten, ist unglaublich. Umso schlimmer ist es, wie wenig Wertschätzung ihrer Arbeit von der Öffentlichkeit oft entgegengebracht wird.“

Am nächsten Tag erlebte dann Felix Schöpf bei den Zirbelzwergen einen völlig anderen Joballtag mit ganz eigenen Herausforderungen. Lea Erhard plant, noch viele weitere BRK-Bereiche kennenzulernen. Und vielleicht findet ihr Beispiel Nachahmer. Denn der Perspektivwechsel schult das Verständnis und die Wertschätzung für die Leistung anderer. (AZ)

Themen folgen