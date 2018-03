21:29 Uhr

Jugendlicher wird von Straßenbahn erfasst

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend in Augsburg-Oberhausen von einer Straßenbahn der Linie 4 erfasst worden. Er wurde ins Klinikum gebracht.

Eine Straßenbahn der Linie 4 hat am Donnerstagabend in Oberhausen einen Jugendlichen erfasst. Rettungskräfte brachten ihn ins Klinikum Augsburg. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst noch nicht bekannt.

Kurz nach 20 Uhr lief nach Angaben der Polizei der 15-jährige Jugendlicher an der Haltestelle Drentwettstraße hinter einer Straßenbahn, die dort auf dem Weg in Richtung Innenstadt hielt, über die Gleise. Er übersah dabei eine weitere Tram, die in Richtung Augsburg P+R Nord unterwegs war, und wurde von ihr erfasst.

Warum er die Straßenbahn nicht bemerkte, war am Abend noch unbekannt. Der Betrieb auf der Linie 4 war in Richtung Augsburg-Oberhausen unterbrochen, die Verkehrsbetriebe richteten einen Ersatzverkehr ein. (gol)

