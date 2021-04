Junger Augsburger wieder aufgetaucht: Polizei hatte um Hinweise gebeten

Ein Patient des Augsburger Bezirkskrankenhauses war am Dienstagabend verschwunden. Inzwischen ist er wieder aufgetaucht.

Bei der Suche nach einem vermissten jungen Mann aus Augsburg meldet die Polizei Erfolg. Nachdem am Dienstagabend öffentlich nach dem Mann gesucht wurde, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, meldet die Polizei in der Nacht: Der Gesuchte ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Die zuvor an dieser Stelle veröffentlichte Personenbeschreibung haben wir daher entfernt. (AZ)

