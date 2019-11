vor 31 Min.

Junger Mann aus Augsburg wird seit Tagen vermisst

Er verließ am Donnerstag die Wohnung seiner Eltern: Seither wird der 22 Jahre alte Eugen Gosmann vermisst. Er war in einer "psychischen Ausnahmesituation".

Die Polizei in Augsburg sucht nach einem vermissten jungen Mann: Eugen Gosmann hatte am Donnerstag um 20 Uhr die Wohnung seiner Eltern im Stadtteil Oberhausen verlassen. "Herr Gosmann befand sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer psychischen Ausnahmesituation", sagt ein Polizeisprecher. Er sei zu Fuß weggegangen - in unbekannte Richtung. Die Polizei hat bereits nach ihm gesucht, aber ohne Erfrolg.

Vermisste in Augsburg wird so beschrieben

Die Beschreibung des vermissten Mannes: Ca. 180 cm, schlanke Statur, rotblonde Haare (seitlich kurz, Deckhaar länger), Tattoos an beiden Armen, zuletzt war er bekleidet mit einer blauen Jeanshose, schwarzem Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarzer Jacke, evtl. Basecap mit Aufschrift „LA“. Die Polizei bitten um Hinweise unter 0821/323-2510 oder bei jeder anderen Dienststelle.k