Kampf gegen Graffiti: Ausschuss stimmt neuem Konzept zu

Bei den Stadträten des Allgemeinen Ausschusses kommt das neue geplante Anti-Graffiti-Projekt gut an. Ein Politiker aber hatte dennoch etwas zu kritisieren.

Von Ina Marks

Im Kampf gegen Graffiti könnten Hauseigentümer künftig von der Stadt unterstützt werden. Einer entsprechenden ersten Beschlussvorlage haben Mitglieder des Allgemeinen Ausschusses am Mittwoch gemeinsam zugestimmt. Ein Stadtrat allerdings konnte sich eine kleine Kritik nicht verkneifen.

Er betrachte das neue Konzept mit einem weinenden und einem lachenden Auge, sagte CSU-Stadtrat Peter Schwab. Schließlich habe seine Partei schon vor vier Jahren gefordert, sich bei der Graffitiproblematik auf den Opferschutz zu konzentrieren. Erst jetzt komme was in die Gänge. „Muss denn erst etwas schlimmer werden, damit es besser wird? Oder muss erst Wahlkampf sein?“ stichelte er in Richtung Ordnungsreferent Dirk Wurm, der als Oberbürgermeisterkandidat für die SPD ins Rennen geht.

Wie bereits berichtet, hat der Arbeitskreis Graffiti im Kommunalen Präventionsrat auf Betreiben des Ordnungsreferenten Wurm ein neues Konzept erstellt. Es soll Immobilienbesitzer bei Schäden durch Graffiti unterstützen. Das Konzept enthält unter anderem diese drei wesentlichen Punkte: Zuschüsse für eine sogenannte Graffitischutz-Farbe, Unterstützung der Hauseigentümer bei der Fassadensanierung durch Kooperation mit Fachfirmen und Rabatte sowie einen Graffitibeauftragten. Dieser soll für betroffene Bürger als Ansprechpartner unter einer Hotline erreichbar sein.

Augsburg: Arbeitskreis Graffiti entwickelt Konzept weiter

Diana Schubert vom Kommunalen Präventionsrat stellte das Konzept im Ausschuss vor. Ihr zufolge sei das Ziel, mit der städtischen Unterstützung Immobilienbesitzer dazu zu bringen, ihre Fassaden möglichst schnell reinigen zu lassen. Nur so könne illegalen Sprayern irgendwann die Lust vergehen. Bei den Stadträten kam das Konzept gut an, wenn auch einige Fragen noch offen blieben. Etwa, welche Kosten auf die Stadt dabei zukommen und ob für den Graffitibeauftragten eine neue Stelle eingerichtet werden muss.

Laut Ordnungsreferent Wurm werde das Konzept diesbezüglich vom Arbeitskreis Graffiti schnellstmöglich weiter entwickelt, damit es dann vom Stadtrat verabschiedet werden kann. Er schätze, dass die Neuerungen im Kampf gegen die illegalen Schmierereien 2020 umgesetzt werden können. Eine Anregung von Stadtrat Schwab nahm der Referent noch mit auf.

Schwab empfahl, zusätzlich die Kosten für die Anschaffung eines mobilen Farbscanners zu überprüfen. Mit diesem könne man die aktuelle Farbe einer Hauswand messen und sich die entsprechende Farbmischung besorgen. „Dann müssen Eigentümer nicht einen kompletten Sockel neu streichen, sondern nur die betroffene Stelle.“

