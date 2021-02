Kater lebte in der Wohnung eines Toten: Neues Zuhause für traumatisiertes Tier

Wo gibt es streunende Katzen? Herrenlose Katzen laufen auch in Augsburg herum. Sie sind auf Friedhöfen, in Gartenanlagen und Parks oder an Industrieanlagen unterwegs, weil sie dort Versteckmöglichkeiten und Futter finden. Doch was ist zu tun, wenn man ein solches Tier auf der Straße findet? Und wann muss eine streunende Katze ins Tierheim?