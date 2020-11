vor 11 Min.

Katze in Not: Feuerwehr rettet verängstigtes Tier aus Schäfflerbach

Eine Katze in Not hat die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am frühen Mittwochmorgen auf den Plan gerufen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Firma Washtec in der Argonstraße hatte gegen 6.30 Uhr die Rettungskräfte informiert. Eine schwarze Katze war in den Schäfflerbach geraten und hatte sich auf ein Alublech mitten im Wasser gerettet. Sie soll völlig verängstigt und durchnässt gewesen sein.

Die Taucher der Berufsfeuerwehr Augsburg setzten ein Boot ein und näherten sich ganz vorsichtig dem Tier kurz vor der Wehranlage. Behutsam hoben die Retter die frierende Katze in das rote Feuerwehrboot und brachten sie ins Tierheim. Die Katze sei dankbar gewesen, heißt es im Bericht. (ina)

