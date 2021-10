Klimaaktivisten gehen mit Stadt Augsburg auf Konfrontationskurs

Frau Weber und die vergrünte Augsburger CSU brauchen sich nach ihrem 3,5 bis 4 Jahre CO2 Restbudget Beschluss im Stadtrat gar nicht über diese Entwicklung zu wundern.



Ja du dumme CSU - im Bund für Kohleausstieg 2038 aber in Augsburg in 4 Jahren klimaneutral?



https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Augsburg-Augsburg-setzt-sich-hoehere-Ziele-beim-Klimaschutz-id58971146.html



>> Der Umweltausschuss des Stadtrats hat am Montag mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich die Stadt das Ziel setzt, den zukünftigen CO2-Ausstoß in Augsburg von jetzt an bis in alle Zukunft auf insgesamt 9,7 Millionen Tonnen zu beschränken. Dies würde bei der jetzigen Kohlendioxid-Emission von 2,4 Millionen Tonnen jährlich bedeuten, dass Industrie, Gewerbe, Haushalte und Verkehr in etwa vier Jahren kaum noch CO2 produzieren dürfen. <<





https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Debatte-Kann-die-Stadt-Augsburg-ihre-eigenen-Klimaschutz-Vorgaben-einhalten-id59648996.html



>> Dass der Stadtrat sich auf ein 9,7-Millionen-Tonnen-Restbudget festgelegt hat, war ein klares Zeichen, das aber richtig interpretiert werden muss. <<



Da gibt es nichts zu interpretieren - man sollte den Beschluss einfach umsetzen und Augsburg, seine Firmen, seine Arbeitsplätze, seine Kultur, seine Existenz als abschreckendes Beispiel diesem Wahnsinn opfern. Und die überflüssige Augsburger CSU geht hoffentlich gleich mit unter...





