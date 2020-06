12:21 Uhr

Klimaaktivisten starten Fahrraddemo am Sonntag in Augsburg

Am Sonntag beginnt um 18.30 Uhr eine Fahraddemo am Rathausplatz in Augsburg.

Fridays for Future wird in Augsburg wieder aktiv: Am Sonntag beginnt um 18.30 Uhr am Rathausplatz eine Demonstration. Es wird geradelt.

Von Michael Hörmann

Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie war es in den zurückliegenden Wochen still um die Fridays-for-Future-Bewegung in Augsburg geworden. Jetzt melden sich die Klimaaktivisten mit einer Aktion zurück. Am Sonntagabend findet eine Fahraddemo statt. Beginn ist um 18.30 Uhr am Rathausplatz. Nach Auskunft der Organisatoren ist eine einstündige Fahrt in der Innenstadt geplant.

Termin wurde kurzfristig bekanntgegeben

Der Termin der Veranstaltung wurde erst am Wochenende bekannt gegeben. Die Organisatoren führen dies darauf zurück, dass es mit dem städtischen Ordnungsamt Abstimmungsprobleme gegeben habe, wie die Demonstration ablaufen solle. „Unsere Aktion wird selbstverständlich keine normale Demonstration, bei der man dicht gedrängt durch die Straßen läuft, stattdessen haben wir uns für eine Fahrraddemo entschieden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Protest richtet sich gegen die Inhalte des „Kohleausstiegsgesetz“, welches am 3. Juli im Bundesrat bestätigt werden soll. Erst im Jahr 2038 soll der Ausstieg sein. Dies stößt auf massiven Protest von Fridays for Future. In der Presseerklärung heißt es dazu: „Eine Kohleverstromung bis 2038 ist mit der Einhaltung der Pariser Klimaziele nicht vereinbar und gefährdet die Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter zwei Grad dramatisch. Erneut bricht die Bundesregierung ihre eigenen Versprechen.“

Gleichzeitig scheint die Regierenden auch die Corona-Krise, die bisher größte und schwerste Krise des 21. Jahrhunderts, nicht zu beeindrucken oder gar zu einem Umdenken zu bewegen.

