13.03.2021

Klimacamp-Aktivisten protestieren gegen Abriss der "Diesel-Villa"

Aktivisten des Augsburger Klimacamps hängten in der Nacht auf Samstag ein Banner in den Baum an der vom Abriss bedrohten "Diesel-Villa" in der Hochfeldstraße.

Plus Mitten in der Nacht auf Samstag haben Aktivisten des Augsburger Klimacamps in der Hochfeldstraße ihren Unmut über den geplanten Villen-Abriss kundgetan.

Von Bernd Hohlen

Um zwei Uhr in der Nacht sind Aktivisten des Augsburger Klimacamps in der Hochfeldstraße angerückt. Ihr Ziel war die sogenannte „Diesel-Villa“, Hausnummer 15, Ecke Neidhartstraße. In der Dunkelheit erklommen sie die verästelten Bäume auf dem Grundstück und brachten mit Mühe einen Stoff-Banner an. Was diese Aktion zu bedeuten hat, erklärt Ingo Blechschmidt vom Klimacamp im Vorfeld der Aktion.

„Wir werden hier aktiv, weil Klimagerechtigkeit eng verbunden ist mit sozialer Gerechtigkeit“. Die jahrelang leerstehende Villa wechselte den Besitzer. Nun droht der Villa der Abriss, weil ein Neubau geplant ist. Das Gebäude ist nicht als Einzeldenkmal geschützt. „Ein historisches Gebäude ohne Bestandschutz ist schneller abgerissen, als man glaubt. Unbedachtes neues Bauen, bringt auch eine enorme CO-2 Belastung mit sich, und der Baumbestand, einschließlich einer hundert Jahre alten Rotbuche, würde dem Neubau auch zum Opfer fallen. Dabei sind diese Bäume ein wichtiges Ökosystem für die Tiere“, sagt Blechschmidt.

Die Villa in der Hochfeldstraße 15 soll abgerissen werden und einem Wohnungsbau weichen. Bild: Silvio Wyszengrad

Bürgerinitiative setzt sich für Erhalt der "Diesel-Villa" in Augsburg ein

Die ungewisse Zukunft des Gebäudes erhitzte die Gemüter, so sehr, dass der Besitzer mit Neubau-Absichten, nicht mehr namentlich genannt werden möchte. Im angrenzenden Bismarckviertel hat sich bereits eine Bürgerinitiative gegründet, die sich um den Erhalt der „Diesel-Villa“ bemüht. Auch die schwarz-grüne Regierungs-Koalition und die Bauverwaltung sprachen sich für den Erlass einer sogenannten Erhaltungssatzung aus. Und wie ist das mit der sozialen Gerechtigkeit gemeint?

„Wir schlagen nach einer Gebäude-Sanierung den Einzug eines Solidarischen Wohnprojektes vor“, sagt Ingo Blechschmidt. Um 3 Uhr nachts rückten die Aktivisten, heimlich gefilmt von einem Nachbarn, wieder ab.

