Königsplatz: 49-Jähriger stirbt nach Schlag ins Gesicht

Nach einem Schlag ins Gesicht ist am späten Freitagabend ein Mann am Augsburger Königsplatz gestorben.

Bei einem Streit am Königsplatz wird ein Mann ins Gesicht geschlagen. Reanimationsversuche scheitern, er stirbt am Tatort. Die Polizei sucht nach den mutmaßlichen Tätern.

Ein Mann ist am Freitag in der Augsburger Innenstadt nach einem Schlag ins Gesicht gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist der 49-Jährige aus dem Landkreis Augsburg bei einer Auseinandersetzung gegen 22.40 Uhr gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben.

Zwei befreundete Ehepaare hatten laut Polizei zuvor den Augsburger Christkindlesmarkt besucht und liefen dann in Richtung Königsplatz. Dort trafen sie auf eine Gruppe von sieben jungen Männern, mit denen sie in Streit gerieten, zunächst verbal.

Die Tätergruppe flüchtete vom Königsplatz in Richtung Bahnhofstraße

Dann schlug ein Mann aus dieser Gruppe dem 49-Jährigen gegen den Kopf, woraufhin dieser zu Boden ging. Auch der 50-Jährige Begleiter des 49-Jährigen wurde von mindestens einem Mann aus der Gruppe geschlagen und dabei massiv im Gesicht verletzt. Die beiden Ehefrauen wurden ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht angegangen und blieben unverletzt. Die Tätergruppe flüchtete in Richtung Bahnhofstraße.

Konkrete Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort oder der Identität des oder der Täter habe man bisher nicht, so die Polizei. Unter anderem, so ein Polizeisprecher, sei man aktuell dabei, die Aufnahmen der Videoüberwachung am Königsplatz auszuwerten. Seit einem Jahr zeichnen 15 Kameras der Polizei das Geschehen auf dem Königsplatz auf. Auch zum Verlauf des Streits liefen die Ermittlungen noch, so die Polizei.

Die hinzugerufenen Polizisten leisteten sofort erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Obwohl die Sanitäter umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten, starb der Mann gegen 23.30 Uhr noch vor Ort im Notarztwagen. Die genaue Todesursache stand am Samstagmittag noch nicht fest. Die Kripo Augsburg begann in der Nacht auf Samstag mit der Arbeit. Der Tatortbereich am Königsplatz musste dafür abgesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Polizei bittet Passanten, die die siebenköpfige Personengruppe möglicherweise schon vorher im Bereich des Königsplatzes gesehen haben, denen die Gruppe anderweitig aufgefallen ist oder die etwas zum weiteren Fluchtweg der Gruppe im Bereich der Bahnhofstraße sagen können, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 zu melden. (AZ/dpa)

