Königsplatz: Mann stirbt nach körperlicher Auseinandersetzung

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz ist am späten Freitagabend ein Mann gestorben.

Bei einem Streit ist ein Mann am Königsplatz gestürzt und trotz Reanimationsversuchen gestorben. Die Polizei suchte in der Nacht nach einem Beteiligten.

Ein Mensch ist am Freitag in der Augsburger Innenstadt nach einer körperlichen Auseinandersetzung gestorben. Der 47-Jährige stürzte während eines Streits am Königsplatz und verletzte sich dabei, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Meldung ging bei der Polizei um 22.30 Uhr ein.

Trotz Reanimation durch die Rettungskräfte erlag der Mann seinen Verletzungen. Der Bereich am Königsplatz wurde abgesperrt, die Polizei suchte im Stadtgebiet unter Hochdruck nach einem Beteiligten.

Am Samstag heißt es von der Polizei, dass die Ermittlungen laufen - weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Die Polizei will sich im Laufe des Tages noch zu dem Vorfall äußern. (AZ/dpa)

