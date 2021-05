Augsburg öffnet: Das Hin und Her ist schwer verständlich

Ein Teil der lang ersehnten Lockerungen in Augsburg kommt schneller als gedacht. Wie es dazu gekommen ist, muss jedoch irritieren.

Entscheidend ist es sicherlich nicht, ob die Gastronomie in Augsburg nun bereits einen Tag früher als geplant ihre Außenbereiche öffnen kann. Für die Wirte ist es dennoch eine Zumutung, von dieser Entwicklung derart kurzfristig zu erfahren. Planungssicherheit ist ein Punkt, auf den Geschäftsleute angewiesen sind. Zumal wenn die Bekanntgabe einer solchen Entscheidung auch noch auf einen Feiertag fällt.

Es ist auf alle Fälle irritierend, wenn quasi auf den letzten Drücker die geplanten Öffnungstermine geändert werden. Es war andererseits schwer zu verstehen, warum für den Handel bereits ab Dienstag eine geänderte Regelung in Kraft treten sollte, Freibäder und Gastronomie aber einen weiteren Tag in Wartestellung sein sollten.

Ausschlaggebend sind die Vorgaben des Freistaats, an die sich die Stadt Augsburg zu halten hat. Weil es vor dem Pfingstfest eine Sonderregelung gegeben hat, von der Hotelöffnungen in Orten mit stabiler Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 profitierten, wuchs die Verwirrung weiter. So wie sich der Sachverhalt nun darstellt, lagen die Juristen der Stadt bis Pfingstmontag mit ihrer Einordnung richtig. Dann folgte offenbar die nächste Ausnahmeregelung des Freistaats, die nun Augsburg begünstigte. Für dieses Hin und Her fehlt jedwedes Verständnis.

