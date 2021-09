Augsburger Herbstdult: Die 3G-Regel für den Sonntagsbesuch ist ein Wagnis

Plus Um den Händlerinnen und Händlern der Dult eine zusätzliche Einnahmequelle zu bescheren, wird ein Sonntag ins Programm eingebunden. Allerdings mit strengen Corona-Regeln.

Die Dult hat in der Region Augsburg viele Fans. Als im vergangenen Jahr unter Corona-Auflagen eine abgespeckte Veranstaltung stattfand, war die Resonanz durchaus positiv. Die Besucherinnen und Besucher hatten kein Problem damit, dass es Zugangskontrollen gegeben hat und die Zahl der Dult-Besucher reglementiert gewesen ist. Es gab zweimal den Fall, dass Gäste etwas länger warten mussten, weil das Kontingent erschöpft war.