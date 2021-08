Die Stadt Augsburg muss noch viel intensiver für das Impfen werben

Plus Die Zahl der Corona-Infizierten in Augsburg steigt wieder an. Auch wenn der Freistaat die Richtung vorgibt, erwarten die Bürgerinnen und Bürger konkrete Antworten der Stadtspitze.

Augsburg gehört mittlerweile wieder zu den Städten mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern. Dies dokumentiert, dass die Folgen der Pandemie einmal mehr zur großen Herausforderung werden. Noch zögert die Stadtspitze mit einem konkreten Vorstoß. Dass sie nicht sofort offensiv wird, mag auf den ersten Blick unverständlich wirken. Die Augsburgerinnen und Augsburger erwarten schnell Antworten, wie der Anstieg der Zahlen zu erklären ist und was dagegen unternommen wird. Der Stadt sind jedoch die Hände gebunden, denn sie ist abhängig von Entscheidungen des Freistaats. Am Dienstag soll mehr Klarheit herrschen. Das ist auch wichtig, denn gerade das Hin und Her bei Corona-Regeln verunsichert die Menschen immer wieder.

