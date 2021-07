Kommentar

E-Scooter in Augsburg: Regulieren, aber nicht verbannen

Viele E-Scooter-Nutzer in Deutschland kennen nicht die geltenden Promillegrenzen.

Plus Zeitweise wurde Augsburg regelrecht geflutet mit E-Scootern. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, aber es bleiben Probleme. Warum ein Verbannen der Elektroroller trotzdem falsch wäre.

Von Jörg Heinzle

Erst war ihr Anblick ungewohnt, als vor zwei Jahren plötzlich die ersten Leih-E-Scooter in Augsburg auftauchten. Zwischenzeitlich wurde die Stadt regelrecht geflutet mit den Rollern, es gab zeitweise vier Anbieter, die in Augsburg auf den Markt drängten. An allen Ecken der Innenstadt standen haufenweise Roller. Und nicht wenige standen Radfahrern oder Fußgängern mitten im Weg. Inzwischen haben sich zwei Verleiher wieder zurückgezogen, das hat dazu geführt, dass sich die Situation merklich entspannt hat. Dennoch gibt es weiterhin Anlass, sich zu ärgern.

